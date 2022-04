Europejski Dzień Śniadania. Jak świętować ten dzień

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza energii niezbędnej na cały dzień. W Europejski Dzień Śniadania warto przyjrzeć się temu, co spożywamy każdego dnia rano...

Śniadanie to pierwszy posiłek dnia, najczęściej spożywany w godzinach porannych. W zależności od tradycji narodowej składa się z różnych potraw – od lekkich i prostych do bardziej sycących i skomplikowanych.

24 kwietnia to Europejski Dzień Śniadania

Śniadanie jest uważane przez dietetyków za posiłek najważniejszy dla zdrowia i właściwego funkcjonowania organizmu – ma dostarczać energii, co po nocnej przerwie jest bardzo istotne. Chińskie przysłowie, na poparcie tej tezy, mówi: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi - informuje Wikipedia.

Pomijanie porannego posiłku to jeden z częstszych błędów żywieniowych. Tłumaczymy go brakiem czasu albo tym, że rano zwyczajnie nie jesteśmy głodni. Takie postępowanie niesie jednak ze sobą konsekwencje: odczuwamy spadek energii, mniejszą zdolność koncentracji, a z upływem godzin pojawia się wilczy apetyt, przez który łatwiej ulegamy niezdrowym pokusom. Organizm pozbawiony zostaje też ważnej porcji witamin i składników odżywczych, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Tradycyjnie zajrzymy do sieci...co na ten temat mówi nam Instagram: