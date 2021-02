Fanex wskazuje trendy żywieniowe na 2021 r.

- Od kilku lat zauważalne jest rosnące zainteresowanie dietą wegańską oraz warzywnymi zastępnikami dań mięsnych. Zapotrzebowanie na produkty pozytywnie wpływające na odporność fizyczną i komfort psychiczny zaowocowało powstaniem trendów żywieniowych opartych na daniach roślinnych z wysoką zawartością prozdrowotnych składników odżywczych. W nadchodzącym roku dominować będą dwa związane z tą tendencją nurty: fleksitarianizm oraz żywność funkcjonalna, a przecież nie od dziś wiadomo, że podążanie za trendami to jeden ze sposobów pozyskiwania klientów w gastronomii - informuje Fanex.

Dieta wegańska

Dieta wegańska oraz kolejne zastępniki mięsa podbijają półki sklepowe. Nawet konflikt toczący się na około nazewnictwa wegańskich imitacji mięsa nie zastopował wzrostu zapotrzebowania na tą grupę produktów. W latach 2020-2027 eksperci przewidują stały skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla produktów wegańskich zastępujących mięso na poziomie 18%. To wzrost o prawie ⅕ rok do roku.

Fleksitarianizm – skręt na wege

Dieta wegańska okazuje się jednak sporym wyrzeczeniem, a osoby, które nie potrafią wyobrazić sobie posiłku bez mięsa decydują się w związku z tym na mniej radykalne rozwiązania. Jednym z nich jest fleksitarianizm – jeden z największych trendów żywieniowych nadchodzącego roku.

Fleksitarianie nie stosują rygorystycznych zasad dietetycznych, założenia tej filozofii zakładają jedynie ograniczenie ilości spożywanych posiłków mięsnych. Wiele osób zauważa korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie już przy zastąpieniu jednego posiłku w tygodniu bezmięsną alternatywą.

Burger warzywny – alternatywa dla fleksitarian

Popularnym daniem po którego wegańską alternatywę chętnie sięgają fleksitarianie jest klasyczny burger, przygotowany w wersji bez mięsa. Wegańskie burgery przygotowane z kaszy, fasoli lub innych roślin strączkowych i warzyw charakteryzują się bogatą zawartością składników odżywczych, białka, wapnia oraz zdrowych węglowodanów.

Jedyną wadą na którą wskazują miłośnicy mięsa jest… niedobór smaku. Doskonałym uzupełnieniem posiłków stworzonych na bazie wegańskich kotletów są sosy i dipy.

Smaczne sosy w diecie wegańskiej – czy to możliwe?

Osoby zaczynające przygodę z dietą wegańską często narzekają na brak alternatyw dla sosów i dodatków dla wegan poprawiających smak potraw. VegeMayo – majonezowy sos wegański to doskonały zamiennik dla tradycyjnie przygotowanego majonezu. Nie ustępuje smakiem oryginałowi, a dzięki mniejszej wartości kalorycznej nie trzeba rezygnować z tego pysznego dodatku nawet na najbardziej rygorystycznej diecie. Majonez wegański doskonale sprawdzi się przy przygotowaniu pożywnych sałatek warzywnych oraz jako dodatek do kanapek i burgerów, będąc świetnym dodatkiem do menu opartego na zasadach fleksitarianizmu.

Żywność funkcjonalna – przykłady, jak dieta może służyć zdrowiu

Żywność funkcjonalna to trend żywieniowy który nieprzerwanie zyskuje na popularności od początku wybuchu pandemii. Zgodnie z założeniami tej filozofii żywieniowej spożywane potrawy mają wspierać odporność organizmu, dobre samopoczucie oraz kondycję fizyczną. Z tego względu popularność zyskują dania oraz produkty bogate w składniki odżywcze wspierające odporność – witaminę C, witaminę A, żelazo, foliany oraz selen.

Żywność funkcjonalna – produkty bogate w składniki odżywcze

W celu realizacji założeń żywności funkcjonalnej należy wybierać produkty bogate w cenne substancje odżywcze. Niestety, w okresie zimowym musimy najczęściej decydować się na przetworzone produkty spożywcze. Wiele z nich zachowuje dobroczynne właściwości bazowych produktów. Ketchup jest doskonałym źródłem witaminy A, B, oraz C a także selenu, cynku, sodu oraz wapnia. Majonez, nawet w odmianie wegańskiej, zaspokoi zapotrzebowanie na selen oraz tłuszcze nasycone. Świeże zioła bogate w witaminę C, jak oregano i bazylia, możesz zastąpić suszem roślinnym, który zachowuje prozdrowotne składniki odżywcze.