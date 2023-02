Film o Magdzie Gessler to za mało. Potrzebny jest serial jak ‘’Dynastia’’

To będzie film czy serial? A może i to, i to?

Na początku 2023 r. Magda Gessler wypowiadała się na temat pracy nad filmem o niej na łamach wywiadu dla WP. Rozmowa została opublikowana 29 stycznia br. na YouTube.

- To jest bardzo ważny krok, zastanawiam nad tym jak to ma naprawdę wyglądać. Osobą, która mnie zafascynowała jest Kasia Sarnowska która była twórcą ‘’Wszystkie nasze strachy’’, w Gdyni dostała nagrodę. Mam z nią bardzo dobry kontakt i być może ona będzie pisała scenariusz tego filmu, ale bardzo długo się zastanawiamy z moją ekipą jak to powinno naprawdę wyglądać, kto to powinien robić. Mamy różne propozycje, którąś muszę wybrać, ale scenariusz jest w trakcie pisania - mówiła Magda Gessler, zapytana przez WP o postępy prac nad filmem o niej.

I dodała: - Scenariusz, który w zasadzie jest z mojej głowy, nie jest z mojej książki, ponieważ tak jak jest napisana książka być może to będą różne odcinki bardzo znanej produkcji, będzie to serial odcinkowy, taki trochę amerykański. (…) ‘’Dynastia’’.

Kto zagra Magdę Gessler?

- Będę chciała zrobić casting na młodą kobietę, która by mnie grała. Nie chciałabym znanych twarzy, bo one mają zawsze jakieś obciążenie, a trudno jest znaleźć kobietę podobną do mnie (…) Dlatego musi to być nowa twarz, która wraz z tą rolą się narodzi jako gwiazda - stwierdziła w rozmowie z WP restauratorka i prowadząca ‘’Kuchenne Rewolucje’’.

Rodzina Magdy Gessler

W filmie czy serialu o znanej restauratorce na pewno nie może zabraknąć wątków rodzinnych. W wypowiedziach Magdy Gessler można znaleźć liczne odwołania do członków jej rodziny, pokazuje też ich czy ich zdjęcia w swoich mediach społecznościowych. Często wspomina m.in. dom dziadków w Komorowie i swoją babcię, Irenę Muraszew-Borkow, pochodzącą z Wołynia. W swojej książce ‘’Kocham gotować. Przepis na życie’’ Magda Gessler podaje przepis na ‘’Barszcz wołyński mojej babci Ireny’’.

Rodzicami Magdy Gessler, która przyszła na świat 10 lipca 1953 r. są Olga Łucek i Mirosław Ikonowicz. Mama restauratorki zmarła w 2001 r., ojciec Mirosław w 2023 r. ma 92 lata i wciąż jest czynnym dziennikarzem.

Bratem Magdy Gessler jest Piotr Ikonowicz. Urodził się w 1956 r. Jest politykiem, dziennikarzem i działaczem społecznym.

Lara i Tadeusz - kim są dzieci Magdy Gessler?

Tadeusz Müller w 2023 r. będzie obchodził 40. urodziny. Jest synem Magdy Gessler i niemieckiego dziennikarza Volkharta Müllera. W połowie 2022 r. Tadeusz poślubił Małgorzatę Downar.

Czytaj też Rynek diet pudełkowych czekają przetasowania? Müller: Dieta Z Liścia dostaje dużo propozycji konsolidacji marek

Lara Gessler urodziła w 1989 r. Jest córką Magdy Gessler i Piotra Gesslera. Lara Gessler wraz z mężem Piotrem Szelągiem są rodzicami córki Neny i synka Bernarda.

Czytaj też Lara Gessler zaprasza na śniadanie do łóżka. To propozycja nie tylko na walentynki

W autobiografii Magda Gessler podała również informację, że wraz z mężem Volkhartem Müller stracili córeczkę. Anna Wanda Müller przeżyła dwa tygodnie.

Bułgaria, Kuba, Hiszpania - domy i kulinarne inspiracje Magdy Gessler

W 1956 r. ojciec Magdy Gessler, Mirosław Ikonowicz, który jest dziennikarzem objął swoją pierwszą zagraniczną korespondenturę Polskiej Agencji Prasowej - w Sofii w Bułgarii. Jak podaje w autobiografii restauratorka, w czasie trzech lat, które spędziła tam rodzina, olbrzymi wpływ na nią miała opiekunka Olga Aleksandrowna.

‘’Olga, Bułgarka z dziada pradziada zadbała zresztą, byśmy przez te trzy lata poznali pełną różnorodność i obfitość bułgarskiej kuchni’’ – pisze Magda Gessler, wspominając m.in. smak musaki, banicy, baklawy czy sałatki szopskiej i opisując tę kuchnię jako ‘’kolaż dzikich ziół, gór i morza’’.

W 1963 r. rodzina Ikonowiczów – znów z powodu pracy ojca dziennikarza - wyjechała do Hawany. Tam przewodnikiem po świecie aromatów Kuby była dla małej Magdy gosposia, Amanda.

„To dzięki niej pierwszy raz widziałam z bliska, jak się przyrządza chyba wszystkie możliwe owoce morza, jak sprawdza się ich świeżość i czym się je doprawia. (…) mieszała ryby z owocami, ostre ze słodkim, a krewetki z wiórkami kokosowymi’’.

Po czterech latach na Kubie rodzina wróciła do Warszawy. Magda w 1969 r. została uczennicą IX Liceum im Klementyny Hoffmanowej, potem ku jej wielkiemu zadowoleniu - XXI LO im. José Martí. Na studia wyjechała do Madrytu, gdzie kształciła się na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Ferdynanda. Kilka lat później w Madrycie obok malarstwa zajmowała się też sztuką kulinarną – realizowała swoją działalność cateringową, a w Królewskiej Hiszpańskiej Akademii Gastronomicznej prowadziła zajęcia z kuchni wschodnioeuropejskiej.

Romanse i mężowie. Kto jest mężem Magdy Gessler?

Magda Gessler wywiadach i autobiografii przyznaje, że życie bez miłości jest dla niej niemożliwe. W swojej książce opisuje liczne sympatie, miłości i romanse.

Pierwszym mężem Magdy Gessler był Volkhart Müller, dziennikarz i fotograf niemieckich gazet Stern i der Spiegel. Poznali się w 1979 roku, dwa lata później wzięli ślub cywilny, a ślub kościelny w 1985 r. Rok później Volkhart Müller zmarł. Dziennikarz chorował na nowotwór płuc.

Po powrocie do Polski restauratorka poznała Adama i Piotra Gesslerów. Związała się z Piotrem Gesslerem, który wcześniej był mężem Marty Gessler, z którą miał syna Mikołaja Gesslera. Marta Gessler również jest znaną warszawską restauratorką. Bywa, że Magda i Marta Gessler są ze sobą mylone lub uważane za rodzinę. Tymczasem Marta Gessler, była żona jest właścicielką Quchni Artystycznej, jej autorskiej restauracji w Zamku Ujazdowskim. Prowadzi też kwiaciarnię Warsztat Woni. Piotr Gessler, były mąż Magdy Gessler, ojciec Lary Gessler zmarł w sierpniu 2021 r.

Waldemara Kozerawskiego, który jest lekarzem poznała na prywatce w Warszawie. Tej nocy tańczyli ze sobą przez kilka godzin. Od następnego dnia trwał ‘’trzymiesięczny okres szału dusz, serc i ciał’’. Kozerawski z powodów rodzinnych musiał się jednak pojechać do Kanady. Po dwudziestu latach Magda Gessler znów spotkała się w Warszawie Waldemarem Kozerawskim. Jak wspomina restauratorka Kozerawski powiedział jej: ‘’Już nigdy więcej mi nie uciekniesz’’ - od tego wieczora do dziś są razem (wzięli ślub w 2004 r.), chociaż dr Kozerawski, specjalizujący się w medycynie estetycznej, nadal mieszka i pracuje w Toronto w Kanadzie. Para spotyka się tam i w Polsce oraz na całym świecie podczas romantycznych czy rodzinnych wyjazdów.

W autobiograficznej książce Magda Gessler opisała też pełne zwrotów w akcji romanse z mężczyznami, których ukryła pod pseudonimami Wirtuoz czy Kelner i Aktor.

‘’Historię z Kelnerem i Aktorem najlepiej spuentowało życie. Otóż dwaj niedawni rywale i bokserzy amatorzy połączyli siły i… wspólnie założyli restaurację’’ - napisała.

Restauracje Magdy Gessler. ‘’U Fukiera’’ jest wymarzoną ambasadą polskości

Restauracja ‘’U Fukiera’’ została otwarta 6 marca 1991 r. Mieści się przy Rynku Starego Miasta 27 w Warszawie. Jak wspomina w książce Magda Gessler, ‘’U Fukiera szybko stało się modnym miejscem, gdzie spotykali się politycy, artyści i biznesmeni, nie tylko polscy’’.

Restauratorka wskazuje, że w ciągu trzech lat od otwarcia U Fukiera gościła m.in. króla Hiszpanii, królową Danii, Sharon Stone czy Halle Barry.

W październiku 2022 r. Magda Gessler mówiła o tym, skąd wzięła potrzeba stworzenia takiego miejsca, jakim jest jej restauracja ‘’U Fukiera’’.

- Stwierdziłam, że muszę mieć jakąś ambasadę polskości, gdzie będę mogła przyjmować moich hiszpańskich i zagranicznych przyjaciół, żeby być wiarygodnym w tym, co mówiłam, że Polska kuchnia jest cudowna - wspomina Magda Gessler, restauratorka, właścicielka ‘’U Fukiera’’ i ‘’Słodki Słony’’ w Warszawie.

Czytaj więcej Jak powstało ‘’U Fukiera’’? Gessler: Nie wiedziałam, że wrócę na pustynię. Chciałam mieć ambasadę polskości

Magda Gessler jest również współwłaścicielką cukierni ''Słodki Słony'' oraz Cukierni i Delikatesów Embassy.

‘’Kuchenne Rewolucje’’ - telewizyjna kariera grubo po pięćdziesiątce

Piotrowi Fromowitzowi, który namawiał ją do udziału w programie powiedziała: ‘’(…) mam swoje restauracje, rodzinę i pięćdziesiąt sześć lat, nawet jeśli tego nie widać. Uważasz, że to dobry wiek na rozpoczynanie kariery w telewizji?’’.

Magda Gessler przyznaje, że ‘’Gdy zaczęliśmy kręcić, nikt mnie uprzedził, że czasem będę nie tylko kucharką, ale i terapeutką, mediatorką rodzinną, a nawet specjalistką od uzależnień’’.

‘’Kuchenne Rewolucje’’ są emitowane od 2010 r. W marcu 2023 r. ruszy 26. sezon programu. Kulinarne show Magdy Gessler jest jednym z flagowych programów TVN i co roku przoduje w rankingach oglądalności i pozycji przynoszących stacji największe dochody. Odcinki 25. sezonu ‘’Kuchennych Rewolucji’’, które były emitowane od 1 września do 1 grudnia 2022 r. w TVN śledziło średnio 1,3 mln osób.

‘’Magda. Autobiografia Magdy Gessler’’ była bestsellerem 2021 roku

Magda Gessler podaje w autobiografii, że jej życie to jedna wielka rewolucja.

‘’Albo nawet cała seria rewolucji. Rzadko zdarzały mi się okresy dłuższego spokoju i sielanki. Raz za razem wydawało mi się, że złapałam szczęście za nogi, po czym kolejny raz kończyłam z niczym’’ - przyznaje restauratorka.

Współautorem książki jest Dominik Linowski. Magdzie Gessler przedstawiono go jako doradcę podatkowego, ale okazał się ‘’przede wszystkim wrażliwym słuchaczem, humanistą, świetnym powiernikiem tajemnic’’.

Cytaty pochodzą z książki ‘’Magda. Autobiografia Magdy Gessler’’ wyd. 5WHY Promotion 2021.