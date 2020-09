Foodinlove: 5 kryteriów ocen w recenzjach restauracji (analiza)

View this post on Instagram

Sphinx otworzył nową restaurację w Kielcach Sieć restauracji Sphinx - należąca do operatora gastronomicznego, Sfinks Polska - powiększyła się o kolejny lokal, tym razem w Kielcach. Restauracja mieści się w centrum miasta, przy ul. Sienkiewicza 48/50. Sphinx po kilku latach przerwy wrócił pod ten sam adres w stolicy województwa świętokrzyskiego, ale już w odnowionym wystroju, z nowym menu oraz pod opieką nowego franczyzobiorcy.