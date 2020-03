Gastronomia też jest online! I zaskakuje kreatywnością

Działalność gastronomii w trudnym i nietypowym czasie epidemii koronawirusa przestała ograniczać się do dowozu posiłków i produktów z menu. Branża wykazuje się ogromną kreatywnością otwierając nowe segmenty rynku i oferując dania gotowe, zestawy DIY do przygotowania w domu pizzy czy ramenu, a także porady i kursy kulinarne online.

Autor: Paulina Piwowarek, www.horecatrends.pl Data: 27 marca 2020 06:37

W dobie "home office", transmisji online i zdalnych form kontaktu ze światem próbuje odnaleźć się także gastronomia, która już dwa tygodnie boryka się ze sporymi wyzwaniami związanymi z decyzją Premiera o zamknięciu lokali gastronomicznych w związku z zagrożeniem epidemicznym, a później stanem epidemii koronawirusa. Przez pierwsze dni tego stanu rzeczy restauracje ratowały się dowozami, których usługi świadczą firmy wyspecjalizowane w 'food delivery'. Jednak wiąże się to ze sporymi kosztami po stronie zleceniodawców i wieloma wyzwaniami nie do przebrnięcia dla restauratorów.

Dowozy pozwolą przetrwać gastronomii?

- Dowoziliśmy nasze produkty jeszcze przed czasami koronawirusa, jednak traktowaliśmy to jako dodatkowe źródło przychodu. Wcześniej dowozy stanowiły tylko 10% obrotów realizowanych na Gościach/Klientach indywidualnych. Obecnie udziały te wzrosły do blisko 30%. Nie jest to sytuacja korzystna, z uwagi na wysokie prowizje platform dowozowych, których średnia wartość wynosi około 25%. Dowozy nie pozwolą nam jednak "przeżyć", bez znacznej redukcji kosztów - komentuje Łukasz Smoliński, CEO i właściciel cukierni Deseo.

Sieci już próbują ominąć pośredników i same oferują dowozy. Takie rozwiązanie oferuje już marka Gringo, czyli lokale rapera 'Bilona'. - Uruchomiliśmy "bezdotykowe dostawy" i jesteśmy mile zaskoczeni, ile generują zamówień. Ewidentnie nasi goście mają już dosyć jedzenia makaronu i stęsknili się za Gringo, ponieważ skala zamówień z dowozem jest większa niż to miało miejsce przed kwarantanną. Niestety obecne obroty przy obecnej strukturze i kosztach stałych nie są w stanie zagwarantować nam odpowiedniej skali rentowności. Bolesne są dla nas głównie opłaty serwisów realizujących dostawy. W związku z tym intensywnie pracujemy nad wdrożeniem naszych kanałów sprzedaży online omijających te prowizje. Dzisiaj uruchomiliśmy aplikację Direct Bistro, dzięki której każdy może zamawiać nasze dania z poziomu telefonu, a już zaraz startuje analogiczny silnik na naszej stronie www - mówi Olek Pobikrowski, dyrektor ds. rozwoju Gringo.

Tymczasem Dominik Szulowski, PR Manager sieci MAX Premium Burgers przyznał, że średnia wartość zamówienia w dostawie jest wyraźnie wyższa niż przy zakupie w lokalu.

- Spośród ośmiu naszych restauracji w Polsce cztery były przejściowo zamknięte, ale już działają, obsługując zamówienia z dostawą. W sumie dostawę mamy w sześciu lokalach. W pozostałych dwóch prowadzimy tylko sprzedaż przez Drive Thru. Współpracujemy obecnie z trzema partnerami dowozowymi, ale chcemy zwiększyć ich liczbę. Choć trudno mówić o zrekompensowaniu utraconej sprzedaży, to w bieżącej sytuacji delivery stało się kluczowym kanałem dotarcia z ofertą do klientów. Średnia wartość zamówienia w tej formule jest wyraźnie wyższa niż przy zakupie w lokalu. Wąskim gardłem jest tu wciąż niepełny zasięg geograficzny dowozu. Można spodziewać się, że w obecnej sytuacji będzie się to zmieniać i coraz więcej lokali oraz klientów znajdzie się w zasięgu którejś z firm świadczących usługi dostawy - tłumaczy.

Nie wszystko można spakować do pudełka