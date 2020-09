Gastronomia zmian - kwestionariusz horecatrends.pl: Adam Chrząstowski

View this post on Instagram

4F CAFÉ - czyli właściciel sportowej marki otwiera kawiarnię 1 października przy ul. Konstruktorskiej 12 w Warszawie zostanie otwarta sportowa kawiarnia 4F Cafe. Za nowy projekt odpowiedzialny jest Igor Klaja, prezes firmy OTCF, producenta odzieży i akcesoriów sportowych, do której należy znana marka 4F. #4f #4fcafe #cafe #kawiarnia #kawa #nowylokal #inwestycja #warszawa #gastronomia #horeca #horecatrends @4f_official