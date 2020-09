Gastronomia zmian - kwestionariusz horecatrends.pl: Rafał Zaręba

View this post on Instagram

Co dziesiąty Polak wegetarianinem (badanie) Według raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” już 10% Polaków między 18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami, a 4% weganami. Kolejne 10% planuje wypróbować dietę wegetariańską jeszcze w tym roku. #wegetarianizm #wege #polacy #polska #badanie #jedzenie #trendykulinarne #trendyjedzeniowe #odżywianie #zywnosc #kulinaria #gastronomia #horeca #horecatrends @kukula_healthy_food