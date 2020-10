Gastronomia zmian podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 3-4 listopada

Gastronomia otrzymała właśnie kolejny, potężny cios związany z zamknięciem lokali z powodu pandemii. Co dalej? Jak się bronić i jak przetrwać - m.in. o tym porozmawiamy z przedstawicielami branży podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 3-4 listopada.

Autor: horecatrends.pl Data: 26 października 2020 07:39

Podczas debaty #HorecaTrendsTalks: Gastronomia zmian. Nowe zasady, rozwiązania i trendy porozmawiamy na następujące tematy:

· Bezpieczeństwo dostawy i gastronomia w maseczce

· Zero waste, cloud kitchens, delivery – trendy, które wybrzmiały w pandemii

· Prawdziwych „przyjaciół” poznaje się w lockdownie. Dostawcy na pomoc HoReCa

· Kryzys = wyzwanie. Czy to nowy impuls do zmian?

· Quo vadis, polska gastronomio?

Udział w dyskusji już potwierdzili:

· Tomasz Czudowski, restaurator, współwłaściciel, Alewino, Restauracja Forty, inicjator akcji #wspieramgastro

· Anna Kurnatowska, Country Manager, Too Good To Go w Polsce

· Łukasz Mrowiński, CEO, Etno Cafe

· Piotr Niemiec, prezes, Gastromall Group

· Maciek Żakowski, współtwórca Restaurant Week Polska, Fine Dining Week i World Class Cocktail Festival, ORZO people-music-natur

Forum Rynku Spożywczego i Handlu ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).

Forum Rynku Spożywczego i Handlu na przestrzeni lat osiągnęło pozycję największej konferencji poświęconej sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce. Co roku w debatach udział biorą przedstawiciele największych firm sektora spożywczego i handlowego oraz HoReCa: producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, handlowcy, restauratorzy a także decydenci z otoczenia administracyjnego i analitycy.

Debaty, realizowane przez studio telewizyjne oraz w formie interaktywnego uczestnictwa online, przybiorą dynamiczne formy. W programie rozmowy 1:1, warsztaty, mikrodebaty, rozmowy o aktualnej sytuacji w branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

