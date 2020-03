Gastrosolidarność w czasach zarazy

View this post on Instagram

Królestwo rusza na pomoc! Burger King dołącza do akcji wsparcia tych, którym pomoc zawdzięcza cały kraj, czyli służbie zdrowia. Dzisiaj wsparliśmy Szpital w Ostródzie i Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie przy ul. Wolskiej. To jednak nie koniec - będziemy zapewniać gorące posiłki w dostawie, dopóki możemy i będzie trzeba. Każda taka dostawa będzie odbywać się bezdotykowo.