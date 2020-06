Gieno Mientkiewicz i Zbigniew Kmieć ustanowili 2 czerwca Dniem Twarogu

View this post on Instagram

Gieno Mientkiewicz i Zbigniew Kmieć, z rekomendacją wielu osób ze świata gastronomii, ustanowili 2 czerwca Dniem Twarogu ✌ . #dzieńtwarogu #dzieńtwarogu #twaróg #twarog #cottagecheese #cheese #twarozek #ser #sery #serbiały #gieniomientkiewicz @gienomientkiewicz #gienomientkiewicz #horecatrends