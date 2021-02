Green Factory testuje vendingowy bar sałatkowy

Green Factory wprowadza do Polski robota sałatkowego pod marką Fit & Easy. W 90 sekund przygotuje on wybraną lub samodzielnie skomponowaną sałatkę ze świeżych produktów.

Autor: horecatrends.pl Data: 15 lutego 2021 11:07

Proces przygotowania sałatki jest w pełni zautomatyzowany. W robocie znajdują się dwadzieścia dwa pojemniki, które wypełnione są świeżymi produktami. Konsument ma możliwość wyboru jednej z pięciu zaproponowanych w Menu Chefa propozycji lub też może stworzyć całkowicie nową sałatkę według własnych preferencji kulinarnych. Każda sałatka Chefa może być również dowolnie modyfikowana poprzez dodanie, odjęcie lub zamianę poszczególnych składników.

Tworząc Menu Chefa Green Factory wzięło pod uwagę różne wymagania kulinarne i zdrowotne konsumentów. W menu znalazły się sałatki „Ave Cezar”, „Wegańska uczta”, „Słoneczny tuńczyk” czy „Wiejska sielanka”.

– Przy każdej zmianie i wyborze konsument będzie mógł na bieżąco kontrolować na panelu tabletu zmieniający się bilans kaloryczny swojej sałatki, a także skład jej wartości odżywczych oraz finalną cenę za gotowy produkt. To duże ułatwienie dla osób, dla których zdrowe odżywianie jest ważne. Nadrzędną ideą robota sałatkowego jest bowiem sprostanie wielu różnorodnym potrzebom konsumentów – od chęci zadbania o zdrowie, aż do zabawy płynącej ze spożywania codziennie innej, świeżej sałatki - mówi Marcin Stankiewicz, business development director w Green Factory

Przygotowanie posiłku rozpoczyna się po zaakceptowaniu finalnego wyboru, podstawieniu miski do strefy „zasypu” oraz opłaceniu transakcji kartą. Samo przygotowanie dania zajmuje tylko ok. 90 sekund. Przez cały czas konsument ma możliwość obserwowania tej operacji przez szybę robota. Jedno napełnienie robota pozwala przygotować ok. 60 sałatek.

Jak zapewnia firma, higienę i bezpieczeństwo pożywienia zapewnia napełnianie pojemników ze składnikami w specjalnie dedykowanej temu kuchni, a nie przy samym automacie. Transport oraz wymiana pojemników odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych, z pełnym zachowaniem ciągu chłodniczego oraz brakiem kontaktu operatora urządzenia z żywnością. Sam robot również kontroluje jakość przechowywania produktów. Utrzymuje on stałą temperaturę w przedziale 2-5 st. C. Gdyby jednak doszło do jakiegokolwiek zaburzenia jego pracy na dłużej niż 15 minut, co skutkowałoby przekroczeniem optymalnej temperatury, robot automatycznie się wyłączy. Jego parametry i pracę operator może nieustannie kontrolować online, dzięki czemu czas reakcji na usterkę jest skrócony do minimum. Produkty w robocie sałatkowym są zawsze świeże, ponieważ wymieniane są codziennie lub maksymalnie co drugi dzień. Ponadto automat sam kontroluje stan przydatności produktów do spożycia i w razie potrzeby po prostu wyłącza dostępność składnika, który nie spełnia już wyśrubowanych norm jakości. Napełnienie robota – w zależności od potrzeb – będzie odbywać się raz lub kilka razy dziennie. Green Factory zadba także o różnorodność sezonową – gotowe propozycje sałatek będą zmieniać się minimum raz na kwartał.

– Chcemy dać Polakom innowacyjne narzędzie, dzięki któremu będą mogli spożyć zdrowy posiłek, dostępny 24h na dobę, a przy tym dostosowany do ich indywidualnych smaków. Dzięki testom dowiemy się, czy polscy konsumenci są otwarci na takie nowoczesne rozwiązania, a przy okazji poznamy jeszcze bliżej ich preferencje kulinarne. Chcemy sprawdzić różne lokalizacje, np. biurowce, centra handlowe, a także budynki użyteczności publicznej czy stacje benzynowe, by zbadać, gdzie jest największe zapotrzebowanie na takie urządzenia. Nie wykluczamy również testów w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych lub sklepach typu convenience. Testy potrwają od trzech do sześciu miesięcy – mówi Marcin Stankiewicz.

