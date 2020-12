Grupa krwi a dieta roślinna - z czym to się je?

Grupy krwi A, B i 0 odnoszą podobne korzyści z diety roślinnej - wynika z nowych badań opublikowanych w Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics - informuje Wprost.

Autor: Wprost Data: 12 grudnia 2020 11:04