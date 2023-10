HorecaTrendsTalks. Zarejestruj się na ważne spotkanie branży HoReCa

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks". Uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Zobacz AGENDĘ

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - czyli 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji. Szczególnie Państwa uwadze polecamy HORECATRENDS TALKS.

Tych tematów nie zabraknie podczas 16. Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Dołącz do rozmów 6 i 7 listopada i wybierz spośród 18 sesji merytorycznych te, które będą najbardziej wartościowe i inspirujące. Szczególnie polecamy specjalne rozmowy z ekspertami z sektora HoReCa. O tym będziemy mówić:

➜ Czego oczekują goście hoteli i dlaczego gościnność już nie wystarcza?

➜ Gastronomia to matematyka. Jak wyliczyć to co znajduje się na talerzu i trzymać ceny na wodzy?

➜ Rynek pracy w sektorze HoReCa. Wyzwania, zagrożenia, szanse trendy. Rynek pracy czy rynek pracownika. Jak budować lojalność?

➜ Apetyt na spożywcze zyski. Dlaczego znani i lubiani inwestują w produkcję żywności?

➜ Sprzedawcy pozytywnych emocji. Jak kreować markę w dobie fake newsów, inflacji, downsizingu i wszechstronnej krytyki?

➜ Zielona ekonomia w branży żywnościowej – zmiana, która wymaga zaangażowania

➜ Czy ESG to tylko obowiązki? Jakie korzyści biznesowe może przynieść firmom wdrażanie różnych aspektów strategii ESG (klimat, dobrostan, środowisko)?

➜ Żywność dla nowego pokolenia wymaga specjalnej promocji. Co przekona „zetki”?

➜ Żywność, produkcja, konsumpcja w czasach AI: technologie przyszłości, rozwój firm, zdrowie konsumentów.

HORECATRENDS TALKS

Zapraszamy na dwie sesje pod hasłem HorecaTrendsTalks poświęcone wyłącznie tematom związanym z rynkiem HoReCa:

7 listopada 2023, godz. 9.30-11.00

HORECATRENDS TALKS: Wszystkie twarze gastronomii

Cykl rozmów

· Gastronomia w świecie biznesu

Andrea Camastra, szef restauracji Nuta

Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Biznes czy pasja?

Hubert Czwarno, współwłaściciel restauracji PaTathai

Łukasz Kadziewicz, siatkarz, biznesmen, restaurator, współwłaściciel restauracji PaTathai

Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Luksus na talerzu w zasięgu ręki?

Łukasz Smoliński, prezes zarządu, właściciel, DESEO

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Jakie koncepty podbijają polski rynek?

Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Zawsze na czasie. Jak tworzyć gastronomię na lata nie na sezon?

Marcin Wachowicz, założyciel restauracji AïOLI, MOMU, Le Cabaret

Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

7 listopada 2023, godz. 13.30-14.45

HORECATRENDS TALKS 2: cykl rozmów z ekspertami z branży HoReCa

· Czego oczekują goście hoteli i dlaczego gościnność już nie wystarcza?

Paweł Chmielnicki, prezes zarządu, dyrektor generalny, Hotele SPA Dr Irena Eris

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

· Dostawcy sprzętu odpowiadają na pytania: co, gdzie, za ile?

Joanna Sobczyk, prezes zarządu, Winterhalter Polska

Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

· Rynek pracy w sektorze HoReCa. Wyzwania, zagrożenia, szanse trendy. Rynek pracy czy rynek pracownika. Jak budować lojalność?

Paweł Wika, dyrektor handlowy, Grupa Progres

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

Raport ''Polska na talerzu'' - jak będą rozwijać się restauracje

Paweł Koperek, menedżer ds. klientów HoReCa, MAKRO Polska

Katarzyna Gubała, dziennikarka, HorecaTrends.pl

· Gastronomia to matematyka. Jak wyliczyć to co znajduje się na talerzu i trzymać ceny na wodzy?

Jarosław Uściński, szef kuchni i właściciel restauracji, Moonstrefa

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

· Czy jeszcze można zarobić na deliverce?

Agata Polityło, General Manager, Wolt Polska

Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl