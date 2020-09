HoReCa ważnym tematem Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Zaczynamy odliczanie do XIII edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020, które odbędzie się już za 6 tygodni, 3 i 4 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie. Wśród tematów istotnym są kwestie związane z rozwojem sektora HoReCa.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 21 września 2020 08:44

Zapraszamy Państwa do tworzenia agendy i przesyłania do naszej redakcji interesujących i godnych poruszenia tematów. Wśród wiodących zagadnień dwudniowej debaty dominować będą:

* Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej

* Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa

* Cyfrowa fabryka – co można zdigitalizować?

* Krótkie łańcuchy dostaw – zmiana, która przedefiniuje logistykę

* 2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej

* Zarządzanie w „zdalnych“ czasach. Wyzwania liderów

* Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?

* Mleczarstwo – branża, która nie może się „zatrzymać”

* Towary „pożądania” podczas koronakryzysu (słodycze, przekąski, alkohole)

* Co z nadziejami start-upów? Innowacje w czasach koronawirusa

* Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania

* E-commerce oraz click&collect: must have branży spożywczej

* Higiena i cena, czyli czy Polacy rzeczywiście kupują inaczej

* Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów

* Ewolucja rynku pracy w handlu. Czy czeka nas franczyzowy boom?

* Nowe szaty plastiku: odnowa czy regres?

* #HorecaTrendsTalks: Dostawcy oparciem i partnerem dla gastronomii

* #HorecaTrendsTalks: Postcovidowy foodie wyznacza nowe trendy, rozwiązania i zasady

Plebiscyty i certyfikaty

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to także wieczorna, uroczysta Gala (3.11), podczas której przyznane zostaną wyróżnienia: "Dobry produkt 2020" oraz Food&Retail Star.

Już po raz jedenasty zapraszamy producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności, także dla branży HoReCa do udziału w plebiscycie Dobry Produkt 2020.

Przyznając Certyfikaty Dobry Produkt Jury nagradza i tym samym wskazuje najciekawsze produkty spożywcze, wyróżniające się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą przeznaczone na rynek detaliczny i HoReCa.

Zgłoś się w jednej z pięciu kategorii:

• Produkt wysokiej jakości - kategoria, w której eksperci oceniają zgodność produktu z dobrymi normami jakości handlowej i pełną przejrzystość w informowaniu konsumenta o składzie i jego wartości odżywczej.

• Innowacyjny produkt - ocenie podlega nowatorski charakter rozwiązań dotyczący procesu produkcji, zastosowanych składników albo dobroczynnego wpływu na organizm ludzki.

• Produkt tradycyjny i regionalny - kategoria, która daje szansę pokazania się produktom niszowym, ale o tradycyjnym i wyrazistym charakterze. Obejmuje produkty, które dzięki wprowadzeniu do szerszej produkcji, przy zachowaniu wysokiej jakości są dostępne dla większej liczby polskich konsumentów.

• Produkt nowy – kategoria obejmująca nowości rynkowe.

• Produkt HorecaTrends – kategoria produktów odpowiadających aktualnym trendom kulinarnym i skierowana do obiorców HoReCa.

Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 5 października 2020 r.