Iga Czubak, Apollo: Widzę ogromny potencjał we współpracy z hotelami

- Dostajemy bradzo dobry feedback od sektora HoReCa. Najczęściej słyszymy to, że klienci gastronomii nie odróżniają roślinnych dań od tych mięsnych i, że bardzo im się to podoba - przyznaje Iga Czubak.

Na razie Apollo współpracuje głównie z lokalami w dużych miastach, jednak planuje dotrzeć również do tych mniejszych.

Jednak HoReCa to również hotele i catering...

- Na razie współpracujemy z cateringami. A hotele dopiero teraz bierzemy na celownik, dojrzeliśmy do tego, żeby z nimi pracować, zaczynamy się do nich odzywać. Widzę tutaj ogromny potencjał. Szukamy partnerów, którzy rozumieją co się dzieje na świecie i ten rynek zamienników roślinnych - dodaje Iga Czubak.