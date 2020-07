IKEA Food: Nasi klienci coraz częściej wybierają bezmięsne potrawy

- Obserwujemy wzrost sprzedaży roślinnej kategorii już od dłuższego czasu i to nie tylko w stolicy, ale również w pozostałych miastach, gdzie znajdują się sklepy IKEA. Nowe klopsiki roślinne doskonale wpisują się w naszą strategię rozwoju produktów w IKEA Food - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Tomasz Jachimczak, lider ds. asortymentu i koordynacji dostaw w IKEA Food w Polsce.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 28 lipca 2020 09:07

Dlaczego IKEA zdecydowała się wprowadzić do oferty gastronomicznej nowe roślinne klopsiki? Czy klienci IKEA poszukują i oczekują wegańskich potraw?

W IKEA kierujemy się wizją zmiany codziennego życia na lepsze. Dzięki naszym gastronomicznym usługom możemy przyczynić się do podwyższania jego jakości oferując smaczne, zdrowsze oraz bardziej zrównoważone potrawy i produkty. Pragniemy skupić się na daniach roślinnych mających znacznie mniejszy wpływ na środowisko, daniach, które będą serwowane naszym gościom w inspirującym otoczeniu i w przystępnych cenach. Składniki roślinne, na przykład takie, których używamy do produkcji nowych klopsików, są bardziej zrównoważone niż czerwone mięso czy wieprzowina, bo mają mniejszy wpływ na klimat. Ślad ekologiczny nowych klopsików wynosi zaledwie 4% klasycznej, mięsnej wersji. Nasi klienci coraz częściej decydują się na wybór bezmięsnych potraw. Obserwujemy wzrost sprzedaży tej kategorii już od dłuższego czasu i to nie tylko w stolicy, ale również w pozostałych miastach, gdzie znajdują się sklepy IKEA. Nowe klopsiki roślinne doskonale wpisują się w naszą strategię rozwoju produktów w IKEA Food.

Czy wegańskie klopsiki to początek wegańskiej rewolucji w IKEA? Jeśli tak jakie będą kolejne kroki?

IKEA prowadząc swoją działalność od lat kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, a w IKEA Food nieustająco rozszerzamy ofertę dań z mniejszym śladem węglowym i opartych o składniki roślinne. W 2015 roku pojawiły się w naszej ofercie wegańskie klopsiki warzywne (z widocznymi kawałkami warzyw), a w 2018 wegańskie hot dogi. Teraz idziemy o krok dalej i rzucamy wyzwanie ikonie – mięsnym klopsikom. Ich nowa wersja składa się z białka z żółtego grochu, owsa, ziemniaków, cebuli oraz jabłek, ale jednocześnie zachowuje ten sam smak oraz teksturę jak w przypadku oryginału.

Nowe klopsiki roślinne od 1. sierpnia br. dołączą do naszej rodziny produktów wegańskich. Wcześniej, oprócz wspominanych hot dogów, udało nam się z sukcesem wprowadzić wegańskie lody truskawkowe. Odbiór klientów był niesamowity. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi komentarzami, a obecnie co dziesiąty sprzedany hot dog w IKEA to jego wegańska wersja. To dla nas bardzo ważne, że bardziej zrównoważona oferta IKEA Food odpowiada na potrzeby rynku, a często go wręcz kreuje. Z pewnością to nie ostatni wegański produkt, który wprowadzimy do naszych restauracji i bistro.

Czy Państwa zdaniem przyszłość jest roślinna? Jak ten roślinny trend wpisuje się w filozofię całej firmy?

Do 2022 roku żywność pochodzenia roślinnego będzie stanowić 20% oferty IKEA Food. Dane sprzedażowe oraz wybory naszych klientów upewniają nas, że kategoria produktów wegetariańskich i wegańskich stale rośnie i staje się bardzo ważna dla konsumentów. Widzimy, że kierunek, który obraliśmy jest słuszny, spotyka się ze zrozumieniem i wsparciem naszych odbiorców. Odpowiednia oferta i komunikacja pozwala zwiększać świadomość konsumentów – zastąpienie mięsa i produktów mlecznych odpowiednikami pochodzenia roślinnego może zredukować ślad węglowy nawet o 73%. Wpływ naszych nowych klopsików roślinnych na klimat jest o 96% mniejszy niż klasycznej, mięsnej wersji. To kolejny istotny wkład w realizację ambicji IKEA, aby do 2030 roku stać się biznesem

w pełni zrównoważonym.