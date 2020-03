Ikea wraca do dystrybucji kultowego papierowego katalogu

View this post on Instagram

W niektórych lokalach McDonald's pojawiły się dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. To element działań prewencyjnych związanych z rosnącym zagrożeniem związanym z koronawirusem 😷 . @mamsmakanamaka #mcdonalds #dozownik #virus #wirus #koronawirus #coronavirüs #coronavirus #antibacteria #antibacterialgel #prewencja #horecatrends