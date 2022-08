IKEA: rośnie popularność roślinnych klopsików. Co 4 osoba wybiera opcję wege

Konsumenci coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jaki wpływ ma zdrowa dieta zarówno na samopoczucie oraz planetę. IKEA podążając za zmieniającym się światem i potrzebami konsumenta, w sierpniu 2020 roku wprowadziła do oferty gastronomicznej roślinne klopsiki. Sieć każdego roku sprzedaje ich coraz więcej.

Roślinne klopsiki w IKEA to alternatywa dla klasycznych, mięsnych klopsików (wołowo-wieprzowych, drobiowych, z łososia i dorsza).

HUVUDROLL w wersji roślinnej mają ten sam smak, wygląd i soczystość, jak klopsiki mięsne, ale są wykonane z białka grochu, owsa, ziemniaków, cebuli i jabłka. W warzywnych znajdziemy kawałki ciecierzycy, marchewki, papryki, kukurydzy i jarmużu.

O popularności roślinnych klopsików świadczą liczby. W restauracji już prawie co 4 osoba wybiera klopsiki wegańskie lub wegetariańskie o mniejszym wpływie na środowisko.

IKEA: rośnie popularność roślinnych klopsików.

Ślad ekologiczny nowych klopsików wynosi 4% klasycznej, mięsnej wersji. W Sklepiku Szwedzkim przyjaźniejsze planecie alternatywy do przygotowania w domu preferuje 36% kupujących. W zeszłym roku udział roślinnych i warzywnych klopsików wyniósł łącznie 33 proc. w całkowitej liczbie klopsików zakupionych w Sklepikach Szwedzkich i Restauracjach IKEA.

IKEA od lat promuje i inspiruje do bardziej zrównoważonego trybu życia. W wielu kampaniach nawiązywała do tematów ekologii, niemarnowania jedzenia czy diety przyjaznej dla planety. Marka chce zachęcać klientów i odpowiadać na ich potrzeby, jednocześnie dbając również o to, aby produkty, z których przygotowywane są posiłki były świeże i jakościowe. Tylko wtedy danie może być pełnowartościowe i smaczne. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive, oferowane produkty są zgodne z obecnymi trendami i wymogami w zakresie zdrowego żywienia. Liczba osób, które sięgają chętnie po produkty oparte na roślinnych składnikach rośnie – w IKEA znaleźć można m.in. wege hot dogi czy wegańskie lody truskawkowe.

Marka jest świadoma, iż rocznie serwuje miliony posiłków swoim klientom, dlatego dba o to, aby w produkcji wykorzystywać zrównoważone produkty i składniki organiczne, a miejsca, z których je pozyskuje były certyfikowane i uznane za wiarygodne. W czekoladzie MÖRK znajduje się kakao z certyfikatem UTZ – gwarancja standardów zrównoważonej uprawy i dobrych warunków pracy. Tym samym certyfikatem pochwalić się może m.in. kawa PÅTÅR. Pulpety z łososia i dorsza spełniają globalne standardy ASC odnośnie zrównoważonej hodowli owoców morza, a także globalne standardy MSC odnośnie zrównoważonego rozwoju – tak jak śledzie SILL DILL czy krewetki SJÖRAPPORT.

IKEA wierzy, że świadome wybory żywieniowe pozytywnie wpływają na planetę, dlatego zachęca do zrównoważonego życia na co dzień. Smak i świadome wybory razem z IKEA nie wykluczają się, dzięki czemu możemy w łatwy sposób urozmaicać swoją dietę.