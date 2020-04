IKEA udostępnia przepis na klopsiki, który przypomina instrukcję składania mebli

View this post on Instagram

Można składać meble z IKEA to i z klopsikami damy radę. Brytyjski oddział marki postanowił więc przygotować obrazkową instrukcję samodzielnego przygotowania klopsików 🥣 . #klopsiki #klopsik #klopsikiikea #ikeaklopsiki #meatballs #meatballsikea #ikea #ikeapolska #ikeafood #foodies #foodie #food #obiad #dinner #lunch #lunchtime #horecatrends @ikeapolska