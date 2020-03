IKEA wprowadza do gastro oferty nowe wege klopsiki

IKEA zapowiada, że w sierpniu 2020 roku, kultowe danie sieci - czyli bezmięsne klopsiki w nowej odsłonie - mają pojawić się w ofercie.

Autor: www.horecatrends.pl/ www.theverge.com/ noizz.pl Data: 04 marca 2020 13:23

Nowy rodzaj wege klopsików ma pojawić się w ofercie Ikea w sierpniu 2020 r. we wszystkich 290 sklepach sieci w Europie.

- Produkcja nowej wersji klopsików ma redukować o 96 proc. ślad węglowy powstający w trakcie produkcji tradycyjnych mięsnych odpowiedników. Będzie to już kolejna odsłona dania: w 2015 roku klopsiki pojawiły się w wersji wegetariańskiej - informuje IKEA.

Ikea podkreśla, że nowa wersja klopsików nie jest kierowana wyłącznie do wegetarian, ale również do osób, które na co dzień jadają mięso, ale chcieliby ograniczyć jego spożycie. Zapowiadane kulki mięsne będą wytwarzane z połączenia białka grochu, owsa, jabłek i ziemniaków. Według zapewnień takie klopsiki swoim smakiem i teksturą do złudzenia przypominają mięso, a klienci często nie będą w stanie odróżnić ich od takiej samej tradycyjnej mięsnej wersji.