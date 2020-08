Inspiracje Horecatrends.pl: #bonappetit, czyli 5 klasyków kuchni francuskiej

View this post on Instagram

B o n j o u r 🌼 Croque Madame to zdecydowanie nasze ukochane śniadanie we Francji 💛 Jest to zasadniczo tost, ale nie byle jaki, a raczej tostowy ideał. Kto zna? Płynne jajko, słona szynka, kremowy sos i idealnie przypieczone pieczywko...brzmi jak ideał? ❤ Jeśli kiedyś będziecie w Paryżu z całego serca polecam Wam tego spróbować. A póki co możecie bez problemu zrobić takie ekstra fancy śniadanko we własnym domu i zaskoczyć...męża, gości czy samego siebie 😘 To jak, kto się skusi na Paryż we własnej kuchni? Gwarantuję, że to śniadanko sprawi, że przeniesiecie się myślami do paryskiego bistro! 🌼🌼🌼 Przygotowanie tostów zaczynamy od zrobienia sosu. Jest to połączenie sosu beszamelowego z serem. Na patelni rozpuszczamy 2 łyżki masła, dodajemy ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i chwilkę podsmażamy. Dodajemy 2 łyżki mąki i mieszamy by powstała zasmażka. Dolewamy 1,5 szklanki mleka i gotujemy mieszając, aż sos zgęstnieje. Wtedy wyłączamy gaz i wrzucamy do sosu 3/4 szklanki tartego sera ( najlepiej francuskiego gruyere) i dodajemy łyżkę musztardy dijon ( opcjonalnie ). Doprawiamy sos solą, pieprzem, odrobinką gałki i mieszamy aż ser całkowicie się rozpuści, a sos stanie się gładki i kremowy. Gdy sos mamy już gotowy, przygotowujemy chleb - ok 8 kromek. Kromki smarujemy delikatnie masłem z każdej strony. Do środka wkładamy ser i szynkę, składamy i przypiekamy na złoty kolor z obu stron na patelni. Układamy na blasze, polewamy sosem i wkładamy do pieca - 190 stopni na ok 5 minut, aż sos się lekko zarumieni. W tym czasie smażymy jajka sadzone, którymi przykrywamy gotowe tosty. Można posypać zieleninką i gotowe 👌🌼💕