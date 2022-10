Inspiracje HorecaTrends.pl. Sezon na dynię: odmiany, właściwości i zastosowanie

Sezon na dynię w pełni. Dynia to królowa jesiennych stołów. Kochamy ją za smak i wygląd. Jej ogromnym atutem jest również niska kaloryczność i duża zawartość wartości odżywczych i witamin. Dlaczego warto ją jeść? Jakie są jej rodzaje? Ja ją podawać i smakować?

Kiedy jest sezon na dynię?

Sezon na dynię rozpoczyna się w lipcu i trwa do pierwszych przymrozków. Należy pamiętać, że dynie lekko przymrożone nie nadają się do przechowywania i należy je od razu zjeść lub wykorzystać do zrobienia przetworów na zimę.

Uprawa dyni wydaje się być prosta. Można ją uprawiać z siewu lub z rozsady. Dnia nie jest wrażliwa na przedplon i owocuje zarówno na lekkich, jak i ciężkich glebach o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Istnieje jednak szereg reguł których należy przestrzegać, aby uzyskać zadowalające plony.

Korzystny wpływ na wielkość i jakość plonów ma cięcie młodych roślin, które mają w pełni wykształcony pęd główny. W wyniku cięcia rośliny szybciej wytwarzają owocujące pędy boczne.

Zbiory dyni przeprowadza się jesienią, gdy owoce są całkowicie dojrzałe. Owoce zebrane w fazie pełnej dojrzałości zbiorczej zawierają najwięcej cukrów. Istotną kwestią jest, aby zebrać dynie przed wystąpieniem przymrozków. Przemrożone owoce nie nadają się do przechowywania. Średni plon dyni wynosi 50-60 ton/ha. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania wpływa na jakość pozbiorczą. Dynie należy przechowywać w temperaturze 5-10 st. C i wilgotności powietrza 70-80 proc.

Dynia - owoc czy warzywo?

Dynia jest rośliną jednoroczną pochodzącą ze strefy klimatu gorącego i ciepłego Ameryki. Uprawiana jest obecnie niemal na całym świecie. Ta popularna roślina charakteryzuje się długimi płożącymi łodygami z wąsami czepnymi. Pomiędzy rozłożystymi liśćmi wyrastają jadalne owoce dyni, które z botanicznego punktu widzenia nazywane są jagodami. Mimo, że dynia dość często zaliczana jest do owoców, w kulturze mocno zakorzeniła się jako warzywo i w takim właśnie dziale sklepowym możemy ją znaleźć. Dynia jest jednak jagodą i może ważyć nawet kilkaset kilogramów.

Sezon na dynię - jakie są odmiany dyni?

Jesienią dostępnych jest wiele odmian dyni, które różnią się wyglądem, kolorem, ale i smakiem. Najpopularniejsza to dynia polska o pomarańczowej grubej skórce i miąższu bez wyraźnego smaku. Poza tym istnieje wiele ciekawych odmian dynii takich jak np. Hokkaido, Piżmowa – Butternut, Lunga di Napoli, Muscat de Provence zwana Prowansalską, Muszkatołową lub Francuską czy Makaronowa.

Dynia Hokkaido - cena, właściwości, kcal

Dynia Hokkaido, znana też jako Japanase Red Kuri Pumpkin, Orange Hokkaido albo Uchiki Kurima, pochodzi z Japonii. Ma charakterystyczny kształt i ciemno pomarańczową skórkę. Osiąga wagę ok. 1-2 kg.

Największą zaletą Hokkaido jest to, że nie trzeba jej obierać. Hokkaido jemy ze skórką, która mięknie podczas obróbki termicznej. To ułatwia i przyspiesza jej przygotowanie. Zawiera sporo pestek, jednak jej miąższ jest zwarty, przez co nadaje się do duszenia i smażenia. Ma lekko orzechowy smak. Jest doskonała do zup, sałatek, kopytek, past do pieczywa, a także do pieczenia. Sprawdzi się świetnie zarówno w zupie krem jak i w zupie pokrojona w kawałki, ze względu na swą mączystą i zwartą strukturę, przypominającą nieco batata lub ziemniaka.

Dynia hokkaido jest niskokaloryczna ale i bardzo sycąca. W 100 gramach dyni jest tylko 37 kalorii. Zawiera ona witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę PP, a także liczne minerały – fosfor, wapń, magnez, potas i żelazo. Dynia hokkaido jest też całkiem bogata w błonnik.