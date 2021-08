Inspiracje kulinarne z Chorwacji. Goniąc smak mijających wakacji

Cevapcici, szynka Prsut, ajvar, słodkości na bazie rakiji, liczne sery i wina - każdy turysta ma wiele kulinarnych wspomnień z Chorwacji związanych nie tylko świeżymi owocami morza.

Autor: PP Data: 26 sierpnia 2021 23:20

Kuchnia chorwacka jest czasem nazwana dalmacką / dalmatyńską (od nazwy krainy geograficznej, w której skład wchodzi także Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra). To typowa kuchnia śródziemnomorska, oparta na dojrzałych w słońcu warzywach i owocach, świeżo wyłowionych z morza rybach i jagnięcinie. Wiele jej składników i dań jest także zaczerpniętych z kuchni bałkańskich. To wspaniały mix smaków, który kojarzy nam się z udanym kulinarnym urlopem!

Kultowe cevapcici

Cevapcici to jedna z najpopularniejszych potraw w Dalmacji! To kotlety z mięsa mielonego przygotowywane w Chorwacji oraz innych krajach bałkańskich. I w każdym z tych krajów noszą inną nazwę! To trochę jakby dekonstrukcja i pochodna kebabu.

Mięso na cevapcici może być zmielone lub bardzo drobno posiekane. Danie przyrządza się z mieszanego mięsa – np. wołowiny, wieprzowiny, baraniny, jagnięciny lub cielęciny w podobnych proporcjach. Mięso formuje się koniecznie w ruloniki i grilluje lub smaży.

Chorwacje must eat - szynka Prsut, sery, wino

Jak na kuchnię śródziemnomorską przystało, nie mogło w chorwackim menu zabraknąć suszonej szynki, serów oraz win.

Pršut to rodzaj suszonej szynki wieprzowej. Wielu z Was może kojarzyć jej włoski odpowiednik szynki parmeńskiej prosciutto.

Warto zwrócić uwagę m.in. na Paški sir, czyli rodzaj sera owczego (twardy i słony), wyrabiany wyłącznie na wyspie Pag.

Wart uwagi są także przysmaki z wyspy Istria: sery krowie i ocze oraz kiełbaski po istryjski (kawałki tradycyjnej surowej wieprzowej kiełbasy podsmażone na oliwie, a potem podduszone w winie).

Te wszystkie dobra warto popić winem. Wina produkowane z lokalnych szczepów stanowią niewątpliwą atrakcję Chorwacji. Postanowił to sprawdzić Jakub Szymanek, przebywający właśnie na wakacjach dziennikarz Horecatrends.pl!

Ajvar na tysiąc sposobów!

Ajvar to sos z papryk, bakłażanów oraz pomidorów, czasem także ostrej papryczki i/lub czosnku. Tradycyjnie przygotowywało się go opalając papryki nad ogniem – dzięki temu były słodkie, lekko dymne, sprężyste, a skórka odchodziła przy dotknięciu palcem. To tajnik sukcesu!

Miłośnicy ajvaru serwują go na mnóstwo sposób - jako pasta na kanapki, sos do mięs i makaronów, a nawet podstawa zupy!

Chorwacja na słodko

Chorwacja to prawdziwy raj dla miłośników słodyczy!

- Imotska torta, czyli tort migdałowy z miasteczka Imotski

- Vviški hib z wyspy Vis (ciasta robione wyłącznie z suszonych fig, nasion fenkułu i rakiji)

- Fritule (rodzaj małych pączków, najczęściej z dodatkiem skórki cytryny i rakiji)

- Dubrovačka rozata, która przypomina włoski creme caramel, francuski creme brulee, czy hiszpański flan (jednak składnikiem, który decyduje o wyjątkowości deseru jest likier różany)

- Kroštule - chorwackie faworki (chrupiące ciasto, które przygotowuje się z mąki, jaj, cukru, śmietany i rakiji).

Robert Makłowicz kulinarnym ambasadorem Chorwacji

Szczęśliwy posiadacz domu na półwyspie Pelješac, który wielokrotnie w swoich publikacjach i nagraniach zabiera swoich fanów do Dalmacji. Otwarcie przyznaje, że "kocha ten region" (także kulinarnie!).