Instagram udostępnił w Polsce funkcję, dzięki której składanie zamówień w restauracjach będzie dużo prostsze

View this post on Instagram

Niemal 75% Polaków chce grillować w trakcie majówki. Zdecydowana większość zamierza w ten sposób spędzić czas we własnym ogrodzie lub na działce 🌽🥓🥗 . #grill #grillover #grillowanie #grillove #grilled #grillparty #barbecuelovers #barbecues #barbecue #majowka #majówka