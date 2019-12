Jagna Niedzielska: Aby nie marnować jedzenia po świętach, trzeba nauczyć się prewencji (wideo)

Święta Bożego Narodzenia to bardzo przyjemny okres, podczas którego spędzamy sporo czasu z bliskimi. Najczęściej podczas wspólnych posiłków. Często jednak zdarza się, że po świątecznych obiadach i kolacjach w wielu domach zostaje sporo jedzenia. Co zrobić, aby nie marnować żywności po świętach radzi Jagna Niedzielska, szefowa kuchni i propagatorka nurtu zero waste.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 20 grudnia 2019 07:02

Zdaniem Jagny aby nie wyrzucać jedzenia po świętach, trzeba nauczyć się prewencji.

– Prawdę mówiąc już samo myślenie o nadmiarze żywności po świętach mnie denerwuje. Cały proces od planowania do realizacji jest istotny i musimy się do tego przyłożyć. Świąteczny plan powinniśmy rozpocząć od listy gości. Tworzymy menu. Nie silimy się na 12 potraw. Pamiętajmy, że duży posiłek waży około 500g, zatem nie przesadzajmy z ilością. Robimy podział prac. Część dań przekazujemy do przygotowania gościom – tłumaczy Jagna Niedzielska.

– Starajmy się, żeby świąteczne menu składało się z dużej ilości potraw, które nadadzą się do zamrożenia. Pamiętajmy, że pierogi i uszka mogą leżeć w zamrażalniku 6 miesięcy, bigos i wędliny 3 miesiące, zioła 12 miesięcy, filetowane owoce 3 miesiące, pieczywo 3 miesiące, etc. Przygotowanie potraw dzielimy na 4-6 dni. Im więcej czasu, tym mniej pracy w popłochu i tym samym mniej zmarnowanej żywności. Pierogi, uszka i pierniki możemy przygotować 6 dni przed świętami i zamrozić. Bigos oraz śledzie 5 dni przed. Zakwas na barszcz, kompot z suszu oraz kapustę z grzybami do krokietów 4 dni przed. Masę na makowiec, pasztet, keks możemy przygotować 3 dni przed. Sałatkę jarzynową możemy zrobić nawet 2 dni przed świętami, jeśli wymieszamy warzywa z majonezem w dniu Świąt. Natomiast dzień przed świętami przygotujmy sernik/wypieki, groch z kapustą, warzywa do ryby po grecku, etc – dodaje.

