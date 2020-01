Jagna Niedzielska: dieta planetarna dobra dla ludzi i świata

- Nie jesteśmy władcami ziemi. Ziemia wyraźnie nam to udowadnia. Żyjemy na ziemi zranionej przez nasze działania. Mamy jednak asa w rękawie i jest to „żywność”. Żywność, jej produkcja oraz spożywanie ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka oraz stan środowiska. Z kolei to co spożywamy, a właściwie sposób spożywania, nazywamy „dietą - informuje Jagna Niedzielska na swoim blogu.