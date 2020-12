Jagna Niedzielska: miejmy święta bez resztek (wideo)

Chociaż tegoroczne święta przez pandemię będą różnić się od tych, które znamy z przeszłości, to i tak jak bumerang powraca temat marnowania jedzenia. O świętach w duchu zero waste, mijającym 2020 roku i planach na nowy rok w rozmowie z horecatrends.pl mówi Jagna Niedzielska, szefowa kuchni i propagatorka nurtu zero waste.

O świętach zero waste

Mam wrażenie, że staramy się odrabiać te lekcje co rok, ale bywa z tym różnie, bo chcemy cieszyć się pełną parą tymi świętami, co nie oznacza, że mamy kąpać się w resztkach i pozostałościach jedzenia. A jakbyśmy się tak spotykali co rok, to mogłabym zaczynać tak samo, czyli że prewencja będzie najważniejsza. To już jest takie słowo, że aż wstyd mi powtarzać. Ważne jest przygotowanie do świat. Moja mama ma najlepszy patent co roku, czyli wie, jakie będą dania, ile ich trzeba przygotować, jaka gramatura, jakie potrzebuje produkty i skąd je brać. To jest najbezpieczniejsza opcja.

Pamiętajmy zawsze o tym, że posiłek syty dla dorosłego człowieka waży ok. 500 g, więc zastanówmy się, ile jedzenia możemy zrobić, żeby nie przekroczyć ilości takiej, której nie można przejeść. Ważne jest to, że jeśli chcemy zrobić więcej jedzenia, to postawmy na te potrawy, które mogą być dłużej przechowywane lub zamrożone jak np. bigos. Inne dania jak ryba czy sałatka jarzynowa najlepiej robić na bieżąco i w mniejszych ilościach.

Pamiętajmy, że zawsze na końcu przyjemne jest podzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Przez pandemię może to być kłopotliwe, bo nie wiadomo, jak zbiórki jedzenia będą wyglądać, ale na stronach internetowch są adresy jadłodzielni, gdzie takie lodówki w naszych miastach się znajdują i można zawieść tam jedzenie. Pamiętajmy o tym, że pandemia tak naprawdę nie ma aż takiego wpływu na nasze święta. Jeśli jakieś uwagi miałabym zgłosić do pandemicznych świąt, to byłyby takie same jak do zwykłych świąt, czyli miejmy je bez resztek.

O mijającym 2020 roku

Jestem w tej paczce, gdzie było całkiem nie najgorzej, a wynika to z tego, że ludzie zaczęli gotować, więc ja jako osoba nauczająca konsumentów gotowania i przechowywania zakupów, mogę powiedzieć, że to był dobry rok, bo ludzie budowali swoją świadomość. Zauważyli, że trzeba być odpowiedzialnym konsumentem, żeby też na końcu dobrze zjeść. To był rok uświadamiania sobie, edukacji i zauważyłam też, oprócz tego, że raporty mówią o tym, że ludzie gotują i eksperymentują. Że o 12 proc więcej Polaków stara się działać tak, żeby nie marnować jedzenia w swojej kuchni domowej. I też to odczuwam, że zainteresowanie gotowaniem jest zdecydowanie większe i pod tym względem to był dobry rok. Mam nadzieję, że ta świadomość będzie cały czas budowana i nie zakończy się z końcem pandemii, a której życzę Wam, żeby zakończyła się jak najszybciej. Myślę, że wróciła era gotowania i będziemy z szacunkiem podchodzić do żywności w nowym roku.

O planach na 2021

Co do moich planów mogę zdradzić, że będzie e-book z kuchnią budżetową, gdzie będziemy wykorzystywać bardzo proste produkty łatwo dostępne dla nas, gdzie mało się wyrzuca i mało się wyrzuca też pieniędzy, ale są duże efekty i z tego się cieszę. Przede mną współprace z markami, o czym jeszcze nie mogę mówić, ale przygotowujmy fajne, odpowiedzialne, ekologiczne, kulinarne treści.

Wspieramy gastro!

Życzę Wam świąt bez resztek, dobrej imprezy w Sylwestra i żeby ta pandemia jak najszybciej skończyła się, bo jestem całym sercem z gastronomią, która dostaje po tyłku bardzo mocno i wspieram ich z całych sił. I moi drodzy na święta nie tylko sami gotujemy, ale i zamawiamy jedzenie z restauracji. Koniecznie!