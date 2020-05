Jagna Niedzielska: Nie upatrujmy bezpieczeństwa w plastiku (wideo)

Lada dzień nastąpi odmrożenie gastronomii. Restauratorzy przygotowują się na otwarcie lokali, testują procedury. Jak wystrzegać się plastiku, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo swoim gościom? Na to pytanie odpowiada Jagna Niedzielska, szefowa kuchni, propagatorka ruchu zero waste.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 12 maja 2020 07:06

Pandemia koronawirusa to swoisty powrót do "plastikowego chaosu". Jagna Niedzielska potwierdza tymczasem, że aktywny wirus najdłużej utrzymuje się właśnie na powierzchniach plastikowych.

- Nie powracajmy do braku kultury osobistej w kwestii odpadów. Aktywiści ekologiczni wykonali ogromną pracę, aby umożliwić zakup kawy do własnego kubka i żywności do własnych opakowań. Ciężko przewidzieć kiedy to do nas wróci - mówi Jagna Niedzielska.

Plotka głosi, że 18 maja nastąpi odmrożenie gastronomii. Restauratorzy przygotowują się na przyjęcie gości, ale jak wystrzegać się plastiku, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo swoim gościom?

- Nie upatrujmy bezpieczeństwa w plastiku, ale w tym, jak to jedzenie jest przygotowywane. Pracownicy powinni nosić maseczki, powinna zostać zachowana odpowiednia temperatura przygotowania potraw - dodaje.

Jagna Niedzielska przyznaje, że naczynia w restauracjach są wyparzane, więc bezpieczne dla gości. - Nie wyobrażam sobie, że będąc w restauracji będą nam podawane potrawy na jednorazowych talerzach - mówi.