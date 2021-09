Jagna Niedzielska: zero waste to sens życia (wywiad)

Dla mnie zero waste to żaden trend, ani moda. To jest styl życia i tak powinniśmy funkcjonować – powiedziała w rozmowie z horecatrends.pl Jagna Niedzielska.

Jakub Szymanek: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności. Jaka jest świadomość Polaków na ten temat?

Jagna Niedzielska: To jest trudny temat, bo skala marnowania żywności jest naprawdę bardzo duża. Natomiast, podczas spotkania „Zupa Disko” rozmawialiśmy nie z konsumentami, a z producentami, miastem, sklepami i mogliśmy podyskutować o odgórnym regulacjach. Widzimy, że konsument wyrzuca 3 miliony ton żywności rocznie, w sumie to jest 4,8 miliona ton, ale za 3 miliony odpowiada konsument. Musimy pomyśleć o tym, co dzieje się na początku tego całego łańcucha, u producenta, w sklepie, jak mieszkaniec Warszawy czy innego miasta może zadziałać przeciwko marnowaniu żywności. Jeśli ten cały łańcuch będzie dobrze budowany i edukowany, to jestem przekonana, że konsument nie będzie musiał bić się w pierś, że tyle wyrzuca jedzenia, bo będzie robić to zdecydowanie mniej.

Jak można przeciwstawić się marnowaniu żywności na co dzień?

To jest bardzo długa droga i potrzeba mnóstwo czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast tak pokrótce, to przede wszystkim trzeba chcieć. Mamy wiele narzędzi do tego, ale nie wszystkie są dla nas, bo mamy różne sytuacje prywatne i zawodowe. Ale na pewno jest pewien aspekt stały dla każdego. Wszyscy musimy patrzeć na to, jak żyjemy na co dzień. Monitorować się. Warto zatrzymać się na jeden dzień w miesiącu lub na trzy dni raz na trzy miesiące, przeanalizować i zapisać na kartce, co wyrzucamy podczas gotowania, podczas zakupów, zaglądania do lodówki i szafek kuchennych. Ta informacja da nam pogląd, jak przeciwstawić się marnowaniu żywności, z jakich narzędzi skorzystać.

Czyli każdy z nas działa indywidualnie?

Mogą być odgórne regulacje, która są potrzebne konsumentom, producentom żywności i sklepom, o czym może świadczyć chociażby wprowadzona całkiem nie tak dawno ustawa o niemarnowaniu żywności dotycząca sklepów wielkopowierzchniowych. Natomiast indywidulane podejście do sprawy każdego z nas jest bardzo ważne. Miejmy szacunek względem siebie i jedzenia.

Czy różne mody i trendy jedzeniowe jak np. zero waste pomagają w walce przeciwko marnowaniu żywności?

Dla mnie zero waste to żaden trend, ani moda, a sens życia. Coś jak mycie zębów lub masło na kanapce, ale nie każdy lubi masło. Zero waste jest to po prostu styl życia i tak powinniśmy funkcjonować.

Dziękuję za rozmowę.