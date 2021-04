Jajecznica na wynos od... McDonald’s

Od 14 kwietnia w ofercie śniadaniowej McDonald’s dostępna jest kultowa pozycja w nowym wydaniu – jajecznica zawinięta w McWrapa.

Autor: horecatrends.pl Data: 14 kwietnia 2021 11:34

Nowa linia dostępna będzie we wszystkich restauracjach, w których obowiązuje oferta śniadaniowa – od poniedziałku do piątku do godziny 10:30 i w weekendy do 11:00.

Rozszerzeniu oferty śniadaniowej o McWrap z jajecznicą towarzyszy kampania marketingowa z udziałem dobrze znanej postaci. Pracownik McDonald’s o pseudonimie Babcia powraca, by przypomnieć wszystkim, że dobre śniadanie to podstawa, szczególnie gdy czeka nas pracowity dzień. „Gdy poranek zabiegany, jajeczniczkę chwyć kochany” – przekonuje Babcia w najnowszym spocie dostępnym na kanale YT marki.