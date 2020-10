Jak branża turystyki kulinarnej zniosła pandemię COVID-19?

Branża turystyki kulinarnej jest na styku przemysłów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii: turystyki i gastronomii. Mimo to można zauważyć co najmniej trzy interesujące trendy, które pozwalają mieć nadzieję na przyszłość – mówi Szymon Gatlik, założyciel Kraków Food & Travel.

Autor: horecatrends.pl Data: 05 października 2020 18:10

Jak wymienia Szymon Gatlik, pierwszy interesujący trend to mikrowycieczki, czyli odkrywanie przez Polaków własnego kraju, regionu czy nawet własnego miasta. Skorzystali na tym zwłaszcza producenci żywności i winiarze (których w Polsce jest już 600), ponieważ to właśnie do nich często takie wycieczki trafiały.

Po drugie, można zauważyć, że doznanie kulinarne staje się coraz częściej główną motywacją wyjazdu turystycznego. Głównym punktem wizyty w danym mieście staje się konkretna restauracja, a niejako oprócz tego idziemy na spacer po mieście czy odwiedzamy muzeum.

W Małopolsce są przynajmniej 3 miejsca, które można wpisać w ten trend: krakowska Bottiglieria, czyli najnowsza gwiazdka Michelin, Heart by Amaro w Zakopanem czy Gęś w dymie w niewielkiej Laskowej.

W ten sam trend można wpisać program Polskie Skarby Kulinarne organizowany przez Makro Polska.

– Można odwiedzić ponad 100 restauracji właśnie w ten sposób – jadąc do danej miejscowości po to, by przeżyć coś wyjątkowego związanego z polską kuchnią – mówi Szymon Gatlik.

Jak wymienia, jest jeszcze trzeci trend, będący połączeniem poprzednich, a mianowicie kolacje w plenerze.

– Stało się to bardzo popularne. Restauracje zapraszają swoich gości na cały dzień lub wieczór w różne ciekawe miejsca. To bardzo ciekawy pomysł – komentuje ekspert.