Jak oferować smaczne dania oszczędzając czas i pieniądze? Jest na to sposób!

Jesień to doskonała okazja dla szefów kuchni do wykazania się swoimi umiejętnościami i zdobycia nowych klientów: po zakończonych wakacjach i urlopach studenci wracają na uczelnie, pracownicy do biur, mnożą się konferencje, spotkania biznesowe i towarzyskie, a oczywistym ich elementem są lancze i kolacje w lokalach gastronomicznych.

Jednak branża gastronomiczna stoi dziś w obliczu wielu wyzwań, braków kadrowych i wzrostu cen produktów. W sytuacji, gdy ważne jest zapewnienie jakości dania mimo presji czasu i kosztów, ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych mieszanek przyprawowych.

Gotowe mieszanki przypraw mają wiele zalet: usprawniają pracę w kuchni, oszczędzają czas pracowników, zapewniają wysoką i powtarzalną jakość, wreszcie - zaskakują smakiem, co powoduje zadowolenie gości. Walory te doceniają szefowie kuchni i kucharze pracujący w restauracjach, bufetach, kantynach, domach weselnych i firmach cateringowych.

Aby użycie gotowych mieszanek przypraw przyniosło pożądany efekt, powinny to być produkty renomowanej firmy z długoletnim doświadczeniem w branży kulinarnej.

Marta Klęka-Nowa, PR Manager spółki Prymat.

- Wiemy, że branża gastronomiczna boryka się z problemami kadrowymi - mówi Marta Klęka-Nowa, PR Manager spółki Prymat. - Przy braku wykształconego gastronomicznie personelu każde gotowe rozwiązanie skracające czas i ułatwiające proces przygotowywania dań jest „na wagę złota”. Gotową mieszanką przypraw z linii Kucharek GastroLine każdy pracownik kuchni może przyprawić danie według zaleceń szefa kuchni: dzięki idealnej kompozycji ziół, warzyw, soli, pieprzu i innych składników każde danie – mięso, ryba, drób czy danie na grilla, będzie miało odpowiednio „podkręcony”, wyrazisty i pełen aromatu, wyśmienity a jednocześnie znajomy smak domowej kuchni - podkreśla Marta Klęka-Nowa.

Szybkie i smaczne dania dla gastronomii i cateringu - e-book pełen przepisów i praktycznych wskazówek

Warto zwrócić uwagę na to, że mieszanki proponowane przez Prymat zostały przetestowane przez znakomitego szefa kuchni, szkoleniowca i doradcę wielu punktów gastronomicznych Krzysztofa Gawlika, o czym można się przekonać sięgając do e-booka Smaczne i szybkie dania dla gastronomii i cateringu, opracowanego przez markę Kucharek GastroLine wspólnie z ekspertem. Znajdują się tam inspiracje, porady i przepisy na proste a jednocześnie smaczne dania, które można przygotować szybko i ekonomicznie zadowalając gusta większości gości.

Dlaczego warto wprowadzić takie dania do menu lokalu gastronomicznego? Z wielu powodów. Po pierwsze jest to oferta dla tych klientów, którzy nie chcą wyszukanych dań i nie mają czasu na to, by spędzać w lokalu wiele godzin - oferta szybkich i prostych dań przyciągnie więc do lokalu tych, którzy do tej pory nie byli jego klientami. Po drugie, takie dania są tańsze, a klienci coraz częściej poszukują miejsc, gdzie mogą zjeść smacznie nie wydając przy tym dużo pieniędzy. Po trzecie, proste dania są zazwyczaj szybsze do przygotowania, co oznacza, że klientów można obsłużyć szybciej, to z kolei może zwiększyć rotację stolików i wpłynąć na zwiększenie dochodów. Po czwarte, bardzo skomplikowane potrawy często wymagają drogich składników i skomplikowanego przygotowania - wprowadzając proste dania, szef kuchni może zmniejszyć ryzyko marnowania kosztownych produktów, które mogą się nie sprzedać.

W e-booku Kucharek GastroLine i Krzysztofa Gawlika przepisy podzielono na cztery kategorie zgodne z czterema wariantami przypraw:

dania z wieprzowiny m.in. „Medaliony z polędwiczki wieprzowej’’ - to efektowne danie powstaje zaledwie w 40 minut, a do jego wykonania potrzebny jest tylko jeden produkt „Przyprawa do mięs Kucharek Gastroline”;

dania z kurczaka np. „Roladki z kurczaka z warzywami’’ - kurczak to produkt lubiany i często wybierany przez gości, a koszt jednej porcji tego dania to zaledwie 7 zł. Do jej wykonania używa się „Przyprawy do drobiu Kucharek GastroLine”;

dania z grilla - wśród nich „Szarpana wieprzowina BBQ’’ - modne danie inspirowane street foodem sprawdzi się nie tylko w food truckach, ale i restauracjach. Charakteru temu daniu dodaje „Przyprawa do grilla Kucharek GastroLine”;

dania z ryb m.in. „Dorsz w cieście’’ - to kolejne popularne danie, które pasuje i do lokali street foodowych, i eleganckich restauracji. Doprawiając dania z ryb bardzo ważne jest, aby użyć przypraw o świeżym aromacie, które nie dominują nad smakiem ryby, a jedynie go podkreślają - taki efekt zapewni „Przyprawa do ryb Kucharek GastroLine”.

W każdym przepisie w e-booku „Szybkie i smaczne dania dla gastronomii i cateringu’’ znajdują się praktyczne dane: liczba porcji jakie uzyskamy z wymienionych składników, czas wykonania oraz koszt składników - na 10 porcji i 1 porcję! Bardzo ciekawym elementem są też Wskazówki Szefa Kuchni.

„Paragony grozy” - jak ich uniknąć?

Braki kadrowe i wysokie ceny produktów przekładające się na ceny dań, to obecnie jedne z największych wyzwań, przed którymi stoi branża gastronomiczna. Brakom kadrowym można sprostać dbając o well being zatrudnionych już pracowników oraz aktywnie szukając nowych poprzez polecenia i social media, natomiast „paragonów grozy” można uniknąć oferując proste a jednocześnie wyrafinowane w smaku dania, przyrządzone w ekonomiczny sposób.

Choć może to nie oczywiste, zastosowanie w kuchni lokalu gastronomicznego gotowych mieszanek przypraw jest rozwiązaniem obu problemów - użycie ich skraca czas przygotowania potraw dając pracownikom większą satysfakcję z pracy, przynosi oszczędności, ponieważ zamiast wielu przypraw wystarczy jedna i pozwala przygotować smaczne i ekonomiczne dania. Dobra jakość i stały smak potraw pozwolą nie tylko zadowolić obecnych gości, ale także przyciągnąć nowych, którzy z chęcią wrócą do restauracji lub ponownie skorzystają z usług cateringu.

Zadowolenie gości jest bezcenne dla lokalu gastronomicznego, warto zatem skorzystać z tego sprytnego i praktycznego ułatwienia jakim są gotowe mieszanki przypraw Kucharek GastroLine.