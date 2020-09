Jak smakuje babie lato? 7 wrześniowych inspiracji

View this post on Instagram

Pyszne placuszki z cukinii z sosem kurkowym- które robiliśmy razem na wczorajszym story. Zapisze przygotowanie również w wyróżnionych relacjach ☺️ Zapraszam Was częściej na stories gdzie będziemy razem gotować 🥰 . Placuszki te są kwintesencją trwającego właśnie sezonu na cukinię i kurki, musicie ich spróbować 🥰 jeśli nie lubicie sera feta to uwierzycie, w ogóle go tu nie czuć, mowilsm o tym szczegółowo na stories ☺️ . ▪️40 g cebuli ▪️200 g kurek ▪️1 łyżeczka masła ▪️1 ząbek czosnku ▪️80 g mąki ▪️2 jajka ▪️1 kg cukinii ▪️250 g marchewki ▪️150 g sera feta ▪️100 g śmietanki, u mnie kokosowa ▪️Sól i pieprz ▪️Natka pietruszki . Przygotowuję sos- drobno pokrojona cebulę podsmażam na masle aż się zeszkli, dodaję czosnek i kurki, smażę aż grzyby stracą surowość. Dodaję śmietankę i natkę, doprawiam do smaku i odstawiam na bok. Cukinie i marchew tarkuje na tarce o małych oczkach, sole. Zostawiam na jakieś 10 min i po tym czasie odsączam. Do warzyw dodaje pokruszoną fetę, jajka, mąkę i mieszam na jednolite ciasto. Smażę na niewielkiej ilości mocno rozgrzanego oleju. Gotowe placki podaję z wcześniej przygotowanym sosem.