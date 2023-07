Jak ugryźć konkurs Bocuse d’Or? "Wielu kandydatów popełnia ten błąd"

Wybrano 6 kandydatów, którzy wystartują w polskim finale konkursu Bocuse d'Or 9 listopada 2023 r. w Krakowie.

Adam Chrząstowski: Bardzo wiele osób, które interesują się tym konkursem, chcą spróbować swoich sił w tym konkursie, podchodzi do tego w taki sposób, jakby to był rodzaj kolacji degustacyjnej: pierwsze danie to jest jakby "zakąska", a danie najbardziej okazałe, najlepiej się prezentujące, czyli plater, to jest danie główne. Okazuje się, że Paul Bocuse, który ten konkurs wymyślił, miał zupełnie inny pomysł.

Bocuse d'Or - polski finał konkursu

Paulina Piwowarek: Jesteśmy po krajowej preselekcji w konkursie Bocuse d’Or – proszę powiedzieć, jaki etap przed nami?

Adam Chrząstowski, szef kuchni, prezydent Akademii Bocuse d’Or Poland: Wybraliśmy 6 kandydatów, którzy wystartują w polskim finale Konkursu. Nazywam to "finałem" ponieważ ta nazwa lepiej brzmi niż robocza nazwa "selekcja krajowa" i podnosi prestiż tego wydarzenia. Staraliśmy się dużo wcześniej wybrać kucharzy do tego konkursu – sprawdziliśmy ich poziom, umiejętności i wiedzę na temat specyfiki tego konkursu. Bardzo się cieszę, że było duże zainteresowanie i przyszło dużo zgłoszeń – obawiałem się, że przez to wszystko, co teraz dzieje się w branży gastronomicznej, zainteresowanie będzie mniejsze, ale jednak "jest dobrze": było z kogo wybierać, dlatego kilku uczestników preselekcji odpadło. Ci, którzy zostali wybrani do finału oczekują teraz na zgłoszenie wszystkich zadanych obowiązkowych tematów a później, w listopadzie, odbędzie się krajowy finał Bocuse d’Or w Krakowie podczas targów HoReCa. Zapraszamy, będzie to duża, ciekawa impreza, jak co roku: bardzo się staramy, żeby to zawsze była impreza "z dużą pompą", na której pokazujemy rangę samego konkursu, który jest najważniejszym indywidualnym konkursem kulinarnym na świecie. Finał krajowy to pierwszy z jego etapów.

Bocuse d'Or. Finał europejski w Trondheim w Norwegii. Wielki finał - w Lyonie

- Jakie są kolejne etapy?

- Kolejnym etapem jest półfinał europejski, który też jest często nazywany "finałem kontynentalnym", ponieważ Europa praktycznie od samego początku, od kiedy Bocuse d’Or zdecydowało się na taką wieloetapową selekcję – bo kiedyś był tylko finał w Lyonie – zawsze prezentuje najwyższy poziom i najwięcej ekip z selekcji europejskiej wchodzi do finału. Są nawet głosy, że powinno wchodzić jeszcze więcej tych ekip, bo bardzo dużo krajów czuje się pokrzywdzonych, że nie dostało się do finału europejskiego, a w finale światowym znalazły się ekipy z innych kontynentów prezentujące niższy poziom.

Po finale europejskim, który odbędzie się wiosną 2024 r. Trondheim w Norwegii, wyłonieni kandydaci będą się przygotowywać do wielkiego finału w Lyonie, który odbędzie się w styczniu 2025 r. - ten cykl dwuletni wynika z dużego zainteresowania, wysokiej rangi imprezy, ogromnych nakładów czasowych, które trzeba poświęcić na przygotowania.

Bocuse d'Or - tematy przewodnie

- Charakterystyką Bocuse d’Or jest odpowiadanie na tematy przewodnie - na czym to polega, czym macie już jakieś "przecieki" jeśli chodzi o tematy na Trondheim?

- Jeszcze nie mamy. Zawsze "kombinujemy", jeśli chodzi o zadane produkty, bo każdy z krajów, który jest organizatorem takiego wydarzenia stara się wykorzystać je do promocji własnych produktów, własnej gastronomii, własnej kuchni. Dlatego podejrzewamy, że Norwegowie też z tego skorzystają i na pewno będą ryby, owoce morza norweskie, może renifer? Spodziewamy się takich klimatów skandynawskich.

Ale wrócę teraz do bardzo ważnej rzeczy, którą podkreślam przy każdej okazji gdy mówi się o specyfice tego konkursu. Bardzo wiele osób, które interesują się tym konkursem, chcą spróbować swoich sił w tym konkursie, podchodzi do tego w taki sposób, jakby to był rodzaj kolacji degustacyjnej: pierwsze danie to jest jakby "zakąska", a danie najbardziej okazałe, najlepiej się prezentujące, czyli plater, to jest danie główne. Okazuje się, że Paul Bocuse, który ten konkurs wymyślił, miał zupełnie inny pomysł. On się skupił na dwóch rzeczach: jedna, to serwis główny a’la carte, gdzie gość, który zamawia danie z karty albo podczas serwowania kolacji bankietowej, ma podawany talerz pełen jedzenia – to jest rodzaj serwisu. Drugim, troszkę zapomnianym stylem serwisu jest serwis francuski, który polegał na serwowaniu dań z półmiska lub plateru.

Dlatego w Bocuse d’Or mamy dwa tematy: temat "na talerz" i temat "na platerze". Zrozumienie tego jest ważne, dlatego że wielu kandydatów na wszystkich etapach popełnia ten błąd myśląc, że temat "na talerzu" to jest zakąska – a to nie prawda. Mylą wielkości porcji, myślą, że to musi być zimne – a to nie musi być zimne, może być gorące. I to jest wielka strata. Dlatego warto na samym początku odpowiednio przygotować się do tego konkursu.

Bocuse d'Or - talerz i plater

Poprosimy zatem o rady dla kucharzy.

Zawsze jest tak, że wybieramy sobie "na talerzu" określony temat, którym jest składnik główny plus dodatki (już teraz mogę powiedzieć, że w naszym polskim finale będzie to łosoś Mowi), odpowiedni trym, w odpowiedniej postaci, żeby kucharze mogli się wykazać umiejętnością traktowania tego produktu i dobieramy do niego dodatki, które będą określone – jakiej, w jakiej formie i w jakiej ilości.

To samo dotyczy plateru: będzie główny składnik, plus podana ilość dodatków do niego i jakie dodatki mają się znaleźć na platerze. Plater po prezentacji wraca do stołu serwisowego, gdzie jest dzielony na porcje i dopiero w takiej formie trafia do jurorów – tak jak to się dzieje w restauracji, gdzie kelnerzy w sąsiedztwie stolika dzielą dania na poszczególne porcje. Tutaj to robi kandydat razem z pomocnikami – to jest też jeden z elementów konkursu.

Dziękuję za rozmowę.