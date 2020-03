Jak zawiesić, odroczyć lub obniżyć płatności? Jak obniżyć koszty pracownicze?

Jakie rozwiązania prawne w branży gastronomicznej warto zastosować, aby zniwelować straty w czasie pandemii? Jak zawiesić, odroczyć lub obniżyć płatności? W jaki sposób obniżyć koszty pracownicze i z czym wiąże się instytucja przestoju? W cyklu "HoReCa w czasie epidemii. HorecaTrends.pl pyta" mec. Piotr Jankowski, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, twórca bloga prawniczego dla gastronomii.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 27 marca 2020 16:41

Piotr Jankowski podkreśla, że sytuacja, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy i ich pracownicy wymaga wzajemnej współpracy i ustępstw. Kluczowym rozwiązaniem jest analiza wszelkich umów i stosunków prawnych, których stroną jest dany przedsiębiorca, a co za tym idzie, negocjacje ze swoimi kontrahentami, klientami, właścicielami nieruchomości i instytucjami finansowymi takimi jak banki czy instytucje leasingowe, a w końcu negocjacje z pracownikami.

– W obecnej sytuacji stracić może każdy. Co z tego, że właściciel lokalu nie zgodzi się na wakacje czynszowe czy obniżenie czynszu, jeżeli najemca mu nie zapłaci. Co z tego, że pójdzie do sądu i będzie pozywał o zapłatę, jeżeli najemcę nie będzie wypłacalny. Co z tego, że pracownik nie zgodzi się na pewne ustępstwa, nie zgodzi się na zaproponowane przez pracodawcę warunki, jeżeli nie będzie miał do czego wrócić za dwa czy trzy miesiące. Dlatego głównym rozwiązaniem w chwili obecnej są negocjacje i wzajemne zrozumienie – tłumaczy autor bloga o prawie w gastronomii.

Jakie umowy i zobowiązania można modyfikować? Przede wszystkim umowy zlecenia.

– Wszystko zależy, oczywiście, od ich treści, ale z reguły wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. W tym momencie wykonanie pracy nie jest możliwe, z przyczyn niezależnych od stron, wobec czego takie zobowiązanie może wygasnąć – mówi Piotr Jankowski.

Istnieją też umowy marketingowe, reklamowe, które w tym okresie, przynajmniej w pewnym zakresie mogą być zbędne. Warto przeanalizować zapisy dotyczące wypowiedzenia takich umów. Trzeba zwrócić szczególną uwagę, że często w umowach jest zapis powodujący wypowiedzenie umowy na koniec miesiąca kalendarzowego.

Trzeba śledzić strony urzędów miast. Mogą być tam informacje odnośnie obniżki opłat za lokale, zniesienia opłaty za odpady czy obniżenia opłaty od nieruchomości. Jeżeli miasto nie zareagowało w żaden sposób na sytuację, to dobrze byłoby z takimi wnioskami wystąpić do urzędu – namawia mecanas.

Przedsiębiorcy mają również zobowiązania w bankach czy instytucjach leasingowych. Tutaj również warto rozpocząć rozmowy, aby zawiesić, odroczyć czy obniżyć płatności.

Warto przeanalizować umowy najmu. Czy istnieją w nich zapisy, które umożliwiają rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zdaniem Jankowskiego, centra handlowe też powinny wychodzić naprzeciw najemcom.

– Ustawa Kodeks cywilny, która normuje umowę najmu przewiduje kilka możliwości, które umożliwiają obniżenie czynszu, zaprzestanie jego płatności czy rozwiązanie umowy. W przypadku braku porozumienia z wynajmującym taka sytuacja skończy się w sądzie – ostrzega ekspert.

Jak precyzuje, negocjacje opierają się na przedstawieniu argumentacji, która może przekonać drugą stronę do złagodzenia swojego stanowiska. Warto więc zastanowić się nad tym, co dla drugiej strony jest istotne. Można wskazywać jeszcze na kwestię ogłoszenia upadłości czy restrukturyzacji, co też powoduje problem z dochodzeniem roszczeń.

W jaki sposób obniżyć koszty pracownicze?

– Przy obecnym brzmieniu zapisu Kodeksu pracy nie ma rozwiązań szybkich i skutecznych poza porozumiem stron, zarówno co do zakończenia stosunku pracy, zmiany warunków pracy i płacy, obniżenia etatu czy wynagrodzenia. To wszystko na mocy porozumienia stron można osiągnąć. Można zachęcać pracowników do korzystania z urlopów: zaległych, na dzieci czy bezpłatnych. W chwili obecnej korzystanie z urlopów jest słusznym rozwiązaniem – przekonuje.

Ważna jest również instytucja przestoju, braku możliwości świadczenia pracy. Klęski żywiołowe i sytuacja, w której się znaleźliśmy, mogą być uznane za przestój i za przyczyny leżące po stronie pracodawcy. W przypadku przestoju, który nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wynagrodzenie trzeba wypłacać.