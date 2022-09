Jakie dania IKEA kochają Polacy? To nie tylko hot dogi i klopsiki (WYWIAD)

O hot dogach IKEA, klopsikach, śniadaniach za 6 zł, miłości Polaków do grilla oraz polityce cenowej promocji dań roślinnych rozmawiamy z Krzysztofem Hernikiem, Country Food Commercial Leader, IKEA Retail Polska.

IKEA Food w Polsce

Anna Wrona, portalspozywczy.pl/ horecatrends.pl: Jak ważny jest segment food w IKEA?

Krzysztof Hernik, Country Food Commercial Leader, IKEA Retail Polska:

Segment Food jest kluczowy dla pozycjonowania i wzmacniania marki IKEA. Oferta gastronomiczna IKEA konsekwentnie przyciąga coraz więcej klientów do naszych sklepów.

Mamy zasadę, która mówi, że nie ma sklepu IKEA bez Foodu, a IKEA Food powstaje tylko w sklepie IKEA. To najlepiej świadczy o tym, jak Food jest ważny dla IKEA.

Oferta gastronomiczna IKEA ma zaspokajać potrzeby klientów, którzy chcą się zrelaksować i zaczerpnąć energii do dalszych zakupów. W ten sposób wpływa ona na całe doświadczenie zakupowe w sklepie. Szczególnie dla nas ważne są rodziny z dziećmi – oprócz menu stworzonego specjalnie dla dzieci, pociechy naszych klientów mogą spędzić miło czas w kącikach zabaw, jednocześnie dając opiekunom czas na spokojne zjedzenie posiłku. Dodatkowo, przy wejściu do każdego sklepu IKEA znajduje się Czarodziejski Las Småland – miejsce do zabawy dla dzieci od 3 do 10 lat. Kiedy klienci robią zakupy, ich dziecko może pobawić się pod okiem opiekunów.

Wydaje się, że dla wielu osób pójście do IKEA w weekend stało się sposobem na spędzanie czasu. Czy macie klientów, którzy przyjeżdżają do Was, aby tylko (lub głównie) zjeść?

Tak. Są osoby, którzy specjalnie przyjeżdżają do nas, żeby cieszyć się jedzeniem, np. zjeść nasze śniadanie, które jest w bardzo przystępnej cenie (6 zł plus kawa za 1 zł dla członków programu IKEA Family) albo latem skorzystać z oferty grillowej. Cieszy się ona bardzo dużą popularnością – a najbardziej popularnym daniem jest kiełbasa z grilla z bułką w cenie 7 złotych.

Śniadanie za 6 zł (plus kawa za 1 zł) czy kiełbasa z bułką za 7 zł to zaskakująco niskie ceny jak na dzisiejsze czasy.

Stale weryfikujemy nasze ceny i zawsze staramy się utrzymać je na niskim poziomie – przystępność cenowa jest podstawą naszej oferty. Ciężko teraz znaleźć restaurację, która oferowałaby jedzenie w tak niskich cenach jak IKEA: kawa za 1 zł dla klubowiczów, śniadanie od 6 zł, zupa od 5 zł, a danie główne już od 11 zł.

Pamiętam, że jeszcze niedawno to śniadanie kosztowało 5 zł.

W chwili obecnej cenę zestawu śniadaniowego podnieśliśmy o 1 zł ze względu na rosnące koszty. Jednocześnie jesteśmy dumni, że udaje nam się utrzymywać przystępne dla klientów ceny. Niestety, ze względu na okoliczności zewnętrzne, takie jak wzrost kosztów surowców, energii czy logistyki, musimy dostosować ceny niektórych naszych produktów. Ważne dla nas jednak jest utrzymywanie konkurencyjnej oferty na rynku. Naszą ambicją jest zapewnienie zdrowszej żywności przystępnej cenowo dla wielu ludzi.

Kto najczęściej korzysta z oferty food IKEA? Czy do restauracji IKEA przychodzą całe rodziny?

Bardzo cieszy nas fakt, że po pandemii wracamy do normalności, dzięki czemu coraz więcej klientów przychodzi do naszych sklepów z dziećmi. Właśnie z myślą o rodzinach z dziećmi modernizujemy i odświeżamy strefy zabaw w restauracjach. Sam mam trójkę dzieci i wiem, jak ważne jest, aby móc spokojnie zjeść, wiedząc, że dziecko bawi się bezpiecznie tuż obok. Jednocześnie w godzinach porannych obserwujemy ciągły wzrost odwiedzin przedstawicieli biznesu, którzy pokochali nas za naszą ofertę śniadaniową oraz świetną kawę za 1 zł dostępną dla wszystkich klubowiczów IKEA Family.

IKEA ogłosiła, że do 2025 roku połowa serwowanych dań będzie roślinna, a 80 proc. nie będzie zawierała czerwonego mięsa. Jak idzie realizacja tej strategii?

IKEA jest jednym z największych na świecie dostawców żywności, przygotowującym i serwującym posiłki dla blisko 600 milionów klientów rocznie. Mamy świadomość jak wiele możemy zrobić dla środowiska i zdrowia naszych klientów przy tak dużej skali sprzedaży. Zdecydowaliśmy, że zrobimy kolejny krok w kierunku uczynienia żywności opartej na roślinach bardziej przystępną i dostępną dla wielu osób. Od września oferujemy żywność roślinną w bardziej przystępnej cenie niż jej odpowiednik z białka zwierzęcego. Dotyczy to m.in. klopsików wegetariańskich, klopsików roślinnych, hot dogów wegetariańskich i lodów wegetariańskich o smaku truskawkowym. Obserwujemy zadowolenie konsumentów z naszej strategii - sprzedaż oferty wegetariańskiej i wegańskiej stale rośnie. Obecnie co piąty klops na talerzach w naszej restauracji jest bezmięsny, a co siódmy hot dog sprzedawany w bistro jest wegetariański. Wiemy, że produkcja żywności jest jednym z kluczowych obszarów wpływających na przyszłość naszej planety. Jako jeden z największych na świecie dostawców żywności czujemy odpowiedzialność i mamy wielką szansę, aby tworzyć lepsze życie dla wielu ludzi. Dlatego zdecydowaliśmy, że 50% głównych posiłków oferowanych w naszych restauracjach będzie oparte na roślinach do 2025 roku.

Co w takim razie z mięsnymi hot dogami? Czy one też znikną?

Nie mamy planów całkowitej rezygnacji ze sprzedaży produktów mięsnych. Chcemy natomiast, aby powstawały one w bardziej zrównoważony dla zwierząt i środowiska sposób. Na przykład nasz klasyczny hot dog jest z mięsa z kurczaka, a nie z wieprzowiny.

IKEA ogłosiła, że współpracuje z graczami food delivery. Czy nadal można zamówić dania z IKEA w dowozie?

Ciągle poszukujemy nowych sposobów dotarcia z naszą dostępną cenowo i przyjazną dla ludzi i planety ofertą do konsumentów. Jedzenie z dostawą również było tego typu inicjatywą. Wraz z kilkoma innymi rynkami IKEA testowaliśmy popularność takiego serwisu wśród klientów. Projekt się zakończył w marcu bieżącego roku.

Ostatnio zawrzało się po tym, jak kultowy hot dog IKEA podrożał z 2 zł do 4 zł. Czy była to trudna decyzja?

Zmiana ceny kultowego hot doga była jedną z trudniejszych decyzji. Zgodnie z oczekiwaniami pojawiło się na ten temat wiele publikacji i wzmianek w mediach. W odpowiedzi zdecydowaliśmy się na wprowadzenie hot doga bez dodatków w cenie 3 zł. Proszę zwrócić także uwagę, że cena hot doga wegetariańskiego wzrosła tylko o 50 groszy. Jest to spowodowane naszą polityką cenową, która ma na celu zwiększenie sprzedaż dań bezmięsnych, a jednym z takich dań jest oczywiście wegetariańska wersja naszego hot doga, która jest zdrowsza i lepsza dla nas i dla naszej planety.

No właśnie, hot dog wege IKEA kosztuje teraz 2,5 zł, czyli stał się najtańszą opcją.

Nasza strategia opiera się na wsparciu i promowaniu zdrowszego jedzenia poprzez zróżnicowanie w cenie pomiędzy naszymi produktami opartymi na białku roślinnym, a ich odpowiednikami opartymi na białku zwierzęcym. To co jest dla nas kluczowe, to bez względu na to, czy produkty są oparte na roślinach, czy nie, chcemy zapewnić jedzenie w tak niskich cenach, aby każdego było na nie stać. Dlatego hot dog wegetariański kosztuje tylko 2,5 zł. A wersję mięsną można kupić już od 3 zł. Podobną sytuację mamy w restauracji – najtańszą wersją naszych klopsików są klopsiki wege – 11 zł, roślinne – 12 zł, mięsne – 13 zł.

Jak wygląda obecnie Wasza oferta foodowa? Czy to raczej klasyki znane od lat czy stawiacie także na nowości?

Od połowy października planujemy wprowadzić wiele nowości do naszej oferty żywieniowej. Będą to zarówno nowe odsłony klasycznych produktów, jak na przykład dania z klopsikami wegetariańskimi czy łososiem, a dodatkowo przygotowaliśmy naszą polską sezonową ofertę.

A czy planowany jest jakiś nowy hot dog IKEA?

Pierwszy krok już poczyniliśmy poprzez wprowadzenie wegetariańskiego hot doga, teraz robimy kolejny i sprawiamy, że ceny dań opartych na białku roślinnym są niższe od ich odpowiedników opartych na białku zwierzęcym. Chcąc zrealizować naszą strategię, będziemy rozwijać ofertę dań opartych na produktach opartych na białku roślinnym, które są lepsze dla nas i dla naszej planety.

Czym wyróżnia się rynek polski na tle innych państw, w których jest IKEA? Czy Polacy preferują jakieś konkretne dania IKEA?

Nasi klienci, mimo że spożywają coraz więcej dań wegetariańskich i wegańskich, nadal preferują tradycyjną, opartą na mięsie kuchnię. W naszej ofercie mamy np. kaczkę czy bardzo popularnego De volaille. Natomiast niezmiennie klienci najchętniej wybierają nasze klasyczne klopsiki mięsne.

To, co wyróżnia klientów IKEA w Polsce, to duże zainteresowanie sezonowymi grillami na zewnątrz sklepów. Podobne inicjatywy powstają wprawdzie w różnych krajach (w niektórych można kupić jedzenie również z food trucków), ale w Polsce popularność dań z rusztu wzrasta najszybciej i na pewno będziemy tą ofertę dalej rozwijać. Grille otwieramy co roku tuż przed Majówką i zamykany je w zależności od pogody, zwykle z końcem września. Największy grill, zbudowany z kontenerów, działa przy sklepie IKEA w Jankach i cieszy się coraz większą popularnością. Z kolei w Krakowie zewnętrzny grill stał się już niemal kultowym miejscem spotkań całych grup, na przykład zawodowych kierowców.

Czy IKEA Polska planuje jakieś edycje specjalne dla fanów jedzenia z IKEA, np. świece pachnące klopsikami?

Nie. Jako IKEA Polska nie pracujemy obecnie nad takimi produktami.

Dziękuję za rozmowę.