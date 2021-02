Firma Kondrat Wina Wybrane zanotowała w 2020 roku wzrost sprzedaży o 37%, zaś konsumenci najchętniej wybierali wina za ok 30 zł. Firma wskazała także, jakie wina będą sprzedawały się najlepiej w 2021 roku?

– Rok 2020 był zdecydowanie inny niż poprzednie lata. Sprzedaż w naszej sieci po raz pierwszy opierała się głównie na klientach detalicznych. W detalu zanotowaliśmy wzrost na poziomie 49%. Pozostałe gałęzie tj. HoReCa i B2B odnotowały spadki. Najlepiej sprzedawały się tytuły do 30 złotych. Ich aktualny udział w sprzedaży ogółem to 67% i jest to o 4% więcej niż w 2019 roku. Wina w cenie powyżej 50 zł zanotowały spadek udziału o 2%. Wahania na rynku walutowym w pierwszej połowie ubiegłego roku wpłynęły na obniżenie marży, co w konsekwencji zmniejszyło dochód ze sprzedaży ogółem – podsumowuje Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane.

Białe czy czerwone?

Według raportu Kondrat Wina Wybrane udział w sprzedaży win czerwonych pod względem wartościowym, w 2020 roku wyniósł 57%, win białych 40%, a win różowych 3%. Podobnie wygląda udział ilościowy. Na wzrost zainteresowania kategorią win czerwonych wpłynęła przede wszystkim zwiększona aktywnością klientów w marcu i grudniu na co m.in. miały wpływ zaostrzone obostrzenia związane z pandemią połączone z prawidłowością na zwiększone zainteresowanie winami czerwonymi w okresie jesienno-zimowym.

Wina wytrawne zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym mają największy udział w sprzedaży (87%), wina półwytrawne 6%, półsłodkie 5% a słodkie 2%.

Największą popularnością wśród win czerwonych cieszą się jednoodmianowe: primitivo, tempranillo, cabernet sauvignon, malbec i syrah. Wśród win białych to: sauvignon blanc, macabeo, pinot grigio, viognier i chardonnay.

Według raportu Kondrat Wina Wybrane wino największym zainteresowaniem cieszy się w województwie mazowieckim. Wysoko plasują się również dolnośląskie, pomorskie i małopolskie. Klienci specjalistycznych sklepów winiarskich mieszkają głównie w dużych miastach. Oprócz Warszawy jest to przede wszystkim Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Katowice i Poznań.

Wina musujące z niezmienną popularnością

Ważną pozycją w ofercie Kondrat Wina Wybrane stanowią też wina musujące. W ubiegłym roku ich udział ilościowy i wartościowy wynosił tyle samo co w 2019 roku tj. 7%. Prym wiodą cava oraz prosecco, na co ma przede wszystkim wpływ ich przystępna cena. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również polskie pet-naty, czyli wina musujące wytwarzane metodą pradawną, gdzie musowanie bierze się z fermentujących w butelce drożdży, których nie usuwa się w przeciwieństwie do metody tradycyjnej.

Wina z Włoch, Francji i Hiszpanii najpopularniejsze

Od wielu lat wina hiszpańskie, włoskie i francuskie cieszą się największą popularnością wśród klientów Kondrat Wina Wybrane. W ubiegłym roku wina włoskie wyprzedziły pod względem sprzedaży wina hiszpańskie, które przez wiele lat były na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych tytułów. Udział win włoskich w sprzedaży zarówno pod kątem sprzedanych butelek jak i wartości w 2020 roku wynosił 30%.

– Preferencje konsumentów pokrywają się z najbardziej popularnymi kierunkami enoturystycznymi. W ubiegłym roku ze względu na pandemię odbyły się jedynie dwa wyjazdy w ramach projektu „Misja Wino”. Wierzymy jednak, że w tym roku będziemy mogli kontynuować projekt już bez przeszkód. W planach mamy m.in. Toskanię, Umbrię, Marche, Bordeaux i Gaskoni – wyjaśnia Małgorzata Sułek, Kondrat Wina Wybrane.

Jakie wina będą sprzedawały się najlepiej w 2021 roku?

Według ekspertów z firmy Kondrat Wina w 2021 roku wyraźnie wzrośnie zainteresowanie winami polskimi i z Nowego Świata. Konsumenci wraz z rosnącą wiedzą o produkcji wina interesują się także m.in. winami ekologicznymi i wegańskimi. Nie słabnie również moda na wina musujące i koktajle na bazie tego trunku więc na pewno w tym roku sprzedaż „bąbelków” także będzie wysoka. Coraz bardziej lubimy też wina w wygodnych opakowaniach typu Bag-in-Box o pojemności od 3 do 5 l.

– W związku z dużym zainteresowaniem winami polskimi, w tym roku rozszerzymy ofertę o nowe tytuły. Niebawem na półkach pojawią się również nowości z mniej znanych regionów winiarskich, jak np. Majorka. W 2020 roku znacznie wzrosła nam także grupa koneserów rzadkich i drogich win, dlatego niebawem pojawią się u nas kolejne pozycje z Bordeaux i Burgundii – podsumowuje Mikołaj Kondrat, Prezes Kondrat Wina Wybrane.