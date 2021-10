Jakub Kuroń ambasadorem kampanii „Makrela superdobra”

W ostatnim kwartale 2021 r. w mediach, internecie oraz w przestrzeni miejskiej pojawi się kampania promujące spożycie makreli „Makrela superdobra”. Ambasadorem projektu został Jakub Kuroń.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 01 października 2021 13:00

„Makrela superdobra” to inicjatywa skierowana do szerokiej grupy docelowej, która jeszcze nie odkryła zalet tej ryby lub nie zna różnorodności jej zastosowań. Oprócz działalności informacyjnej planowane są również aktywności mające za zadanie zainspirowanie Polaków do częstszego, bardziej uniwersalnego wykorzystania makreli w nowoczesnych, atrakcyjnych potrawach. W tym celu stworzona została baza przepisów, prezentująca makrelę w nowej odsłonie.

Jakub Kuroń zachęca do jedzenia makreli

Działania wokół inicjatywy prowadzone będą w mediach, na nośnikach outdoorowych oraz w internecie. W sieci pojawi się m.in. 15-sekundowy spot, a w aktywności zostaną zaangażowani również influencerzy, co poszerzy tym samym zasięg kampanii. Jej ambasadorem został kucharz i popularyzator zdrowego żywienia Jakub Kuroń.

– Makrela od lat pozostaje w polskiej kuchni rybą niedocenianą. Tymczasem jej smak cudownie komponuje się z pieczonymi warzywami, idealnie dopełnia smak dań kuchni śródziemnomorskiej, kocha oliwę oraz towarzystwo makaronu. Makrela to jeden z tzw. superfoods, obfitujących w wiele fantastycznych wartości odżywczych, a przy tym produkt relatywnie niedrogi. Mam więc nadzieję, że kampania promująca makrelę przyczyni się do wzrostu jej popularności, a sama ryba na stałe, w wielu urozmaiconych odsłonach, trafi na polskie talerze, wzbogacając w ten sposób repertuar gatunków rybnych, po które sięgamy – tłumaczy Jakub Kuroń, ambasador akcji „Makrela superdobra”.