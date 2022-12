Jednorazowe opakowania w restauracjach. KE: są “wyraźnie niepotrzebne”

- Komisja Europejska uważa, że niektóre opakowania są “wyraźnie niepotrzebne”, a należą do nich np. opakowania jednorazowego użytku do żywności i napojów do spożycia w restauracjach i kawiarniach, opakowania jednorazowego użytku do owoców i warzyw, miniaturowe butelki szamponu i inne miniaturowe opakowania w hotelach - mówi Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

Rozmowa z Tadeuszem Pokrywką, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

Komisja Europejska ogłosiła 30 listopada projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych o 15% do 2040 r. na państwo członkowskie na mieszkańca w porównaniu z 2018 r., co doprowadziłoby do ogólnego zmniejszenia ilości odpadów w UE o około 37% w porównaniu ze scenariuszem bez zmiany prawodawstwa. Nastąpić to ma zarówno poprzez ponowne użycie, jak i recykling. Czy to jest możliwe?

Tadeusz Pokrywka: Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych zależy również od tempa wzrostu produkcji, ale przede wszystkim od wzrostu konsumpcji. O ostatecznym sukcesie zadecydują nie tylko producenci ale również konsumenci. To musi być wspólny wysiłek również handlu, który może proponować kupującym nowe formy sprzedaży z ograniczeniem opakowań. Jeszcze nie tak dawno szliśmy po zakupy z wlasnymi opakowaniami. Warto do takich zakupów wracać.

Pierwszym szczegółowym celem nowego rozporządzenia jest zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych poprzez ograniczanie zbędnych opakowań i promowanie rozwiązań opakowaniowych wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania.

Komisja uważa tutaj, że niektóre opakowania są “wyraźnie niepotrzebne”, a należą do nich np. opakowania jednorazowego użytku do żywności i napojów do spożycia w restauracjach i kawiarniach, opakowania jednorazowego użytku do owoców i warzyw, miniaturowe butelki szamponu i inne miniaturowe opakowania w hotelach.

Jak będzie wpływ zakazu produkcji tego rodzaju opakowań na branżę spożywczą i opakowaniową?

Rzeczywiście, w restauracjach i kawiarniach podawanie napojów w miniaturowych jednostkowych opakowaniach jest do wyeliminowania. Problemem rzeczywiście są jednorazowe miniaturowe opakowania na przyprawy typu sól, pieprz czy sosy. Ze względów bezpieczeństwa i higieny trudno je zastąpić. W hotelach już powszechnie stosuje się zbiorcze dozowniki do szamponu czy płynów do higieny. A więc można? Można.

Komisja chce, aby do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE nadawały się do recyklingu w ekonomicznie opłacalny sposób. Aby to osiągnąć ustalone mają być kryteria projektowe dla opakowań, utworzone obowiązkowe systemy kaucji za butelki plastikowe i puszki aluminiowe. Wprowadzone zostaną również obowiązkowe wskaźniki zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, które producenci będą musieli uwzględnić w nowych opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Czy branża spożywcza i opakowaniowa zdoła w ciągu 8 lat dostosować się do wszystkich nowych regulacji?

Tak, coraz powszechniej przy produkcji opakowań, w tym tych z tworzyw sztucznych, sięgamy po uzupełnienie masy opakowaniowej o recyklat pochodzący ze zużytych odpadów opakowaniowych. Jest to bardzo korzystny kierunek przyjęty przez przemysł. Aby takie rozwiązania były coraz powszechniejsze, musi być rozwinięty system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Z brudnych zanieczyszczonych odpadów opakowaniowych nie uzyskamy recyklatu takiej jakości aby mógł on być stosowany przy produkcji nowych opakowań.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi idea kaucji na jednorazowe opakowania plastikowe. Ten system, wbrew pozorom, jest bardzo drogi, ale wydaje się być skuteczny. Warto zastanawiać się nad rozszerzeniem kaucji na jednorazowe opakowania szklane. Moim zdaniem obecny system zbierania jednorazowych opakowań szklanych, po drobnych korektach i edukacji, absolutnie zdaje egzamin i nie ma potrzeby zwiększania kosztów ponad miarę.

Przy ustalaniu zadań i polityki w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi należy bezwzględnie brać pod uwagę kwestię bezpieczeństwa żywności, jej trwałość oraz koszty obrotu żywności. Posłużę się bliskim mi przykładem wielomateriałowych opakowań do żywności płynnej, głównie mleka i soków. Tylko przy wprowadzaniu do obrotu mleka, najmniej przetworzonej żywności, w przypadku kartoników nie trzeba specjalnych urządzeń chłodniczych (droga energia), zarówno u producenta, w transporcie i miejscu sprzedaży końcowemu konsumentowi, a w domowej lodówce umieszczamy kartonik dopiero po jego otwarciu. Wszystkie inne opakowania mleka nie spełniają tych wymogów. Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta spowoduje wzrost zainteresowania przemysłu nowymi sposobami zagospodarowania odpadów opakowaniowych: zasada „każdy sprząta po sobie” odniesie swój pozytywny skutek. W wielomateriałowych odpadach opakowaniowych z przewagą tworzyw sztucznych, zainteresowanie dwóch największych podmiotów wprowadzających do obrotu produkty w tego rodzaju opakowaniach doprowadziło do powstania nowych technologii recyklingu i otrzymania nowych produktów.

Projekt rozporządzenia nakłada na sprzedawców działających on-line, obowiązek uzyskania od wybranej grupy podmiotów oferujących opakowania w UE informacji weryfikujących ich rejestrację w krajowych bazach danych o producentach oraz oświadczeń potwierdzających, że oferują wyłącznie opakowania, dla których spełnione są wymogi unijne nałożone w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Czy należy rozumieć, że podmioty produkujące opakowania będą musiały przejść weryfikację pod kątem produkcji „słusznej” materiałowo, a sprzedawcy nie będą mogli kupić opakowań z krajów spoza UE?

Oczywiście wszyscy będą mogli stosować opakowania pochodzące spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem, że te opakowania będą spełniały wymagania wynikające ze stosowania się do tegoż rozporządzenia - podobnie wygląda sprawa z żywnością i wszelkimi dodatkami do żywności, które mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium UE, pod warunkiem spełniania wymogów wynikający z prawa żywnościowego UE.

Moim zdaniem projekt tego rozporządzenia jest wynikiem doświadczeń z prawem żywnościowym, które też najpierw było regulowane dyrektywami. Fakt, iż zapisy dyrektyw były wprowadzane często z dużym opóźnieniem, spowodował właśnie przejście z dyrektyw na rozporządzenia i dziś jest w prawie żywnościowym idealny porządek. Wierzę, że tak będzie też w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.