Dziś jedynie 3% mieszkańców Polski ma trudność z określeniem, czym jest wegetarianizm. Pozostali mają swoją definicję, choć - co ciekawe - w większości przypadków nie jest ona w całości prawidłowa. 55% respondentów utożsamia wegetarianizm z możliwością jedzenia ryb i owoców morza, co jest sprzeczne z zasadami ustalonymi przez Międzynarodową Federację Wegetarian (IVU). Termin ten prawidłowo rozwija 16% osób, zwłaszcza najmłodsza grupa wiekowa, mieszkańcy największych miast czy studenci. 26% myli wegetarianizm z jego innymi odmianami, takimi jak weganizm czy frutarianizm.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 01 października 2020 12:04

Z okazji przypadającego na 1 października Światowego Dnia Wegetarianizmu Instytut Badawczy ABR SESTA wraz z SYNO Polska, Fitness Catering, Cateromarket oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Branży Cateringu Dietetycznego postanowił sprawdzić aktualną popularność świadomego wyłączania mięsa z diety.

Niezależnie od znajomości definicji wegetarianizmu w naszym kraju wyraźnie widoczna jest popularność rezygnowania z mięsa. Przejawia się to chociażby w asortymencie sklepów spożywczych. Wegetarianie na półkach znajdą już nie tylko kotlety sojowe, ale nawet parówki jaglane, smalec roślinny, burgery z grochu, kabanosy cebulowe czy pasztet czosnkowy. Nic dziwnego, bo rezygnację z mięsa deklaruje dziś 2% dorosłych Polaków, a kolejnych 37% stara się ograniczać spożywanie. Trend ten wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Wegetarianizm jako modny postrzega 4 na 10 Polaków.

- Wegetarianizm to nie tylko sposób odżywania się, ale przede wszystkim styl życia, w którym możemy odnaleźć globalne trendy konsumenckie. To, co często się podkreśla definiując wegetarianizm, to świadome i celowe wyłączanie z diety mięsa, ryb i owoców morza, ale także takich produktów jak smalec, żelatyna – dodaje prof. Anna Dąbrowska, Kierownik Zakładu Badań Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kiedyś wegetarianie mogli kojarzyć się z aktywistami, walczącymi o prawa zwierząt. Czy faktycznie względy etyczne są najczęstszym powodem ograniczania spożywania mięsa? Okazuje się, że 57% robi to z przyczyn zdrowotnych, takich jak ograniczanie niezdrowych tłuszczów, zmniejszanie ryzyka chorób czy z zalecenia lekarza. Innym powodem jest po prostu zła jakość mięsa, na którą wskazuje 40%. Problem ten szczególnie doskwiera mieszkańcom największych miast. Zwracają też na to uwagę, gospodarstwa domowe, w których mieszkają niepełnoletnie dzieci. Dopiero w dalszej kolejności w badaniu ABR SESTA podawane są względy ekologiczne (32%) i względy etyczne (30%).

- Na portalach związanych ze zdrowiem podkreśla się, że wegetarianizm pozwala uniknąć nadwagi i otyłości, obniżyć poziom cholesterolu, zmniejszyć ciśnienie tętnicze. Badania wskazują, że u osób niejedzących mięsa rzadziej odnotowuje się przypadki zawału serca, cukrzycy, osteoporozy i miażdżycy. Ważne jest zbilansowanie produktów, stąd tak istotne jest świadome postępowanie w kształtowaniu codziennej diety. – podkreśla prof. Dąbrowska.

Trend ograniczania mięsa widoczny jest też w stołowaniu się poza domem. Dziś każda renomowana restauracja ma w swoim menu pozycje dla wegetarian. W większych miastach powstają nawet lokale oferujące wyłącznie dania wegetariańskie. 6 na 10 badanych dostrzega możliwość zamówienia lub zjedzenia w lokalu potraw bezmięsnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Najczęściej świadomi tej możliwości są osoby młode, bo aż 80% badanych w wieku 18-24 lat wie, że może zjeść coś wege „na mieście”.

Czy ta mnogość lokali oznacza, że dania wegetariańskie są trudne w przygotowaniu? Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 4 na 10 Polaków (38%). Na forach internetowych często podejmowana jest dyskusja, czy będąc na diecie wegetariańskiej należy liczyć się z ryzykiem niedoborów wartości odżywczych. Uważa tak 44% badanych, najczęściej tych, którzy sami nie starają się ograniczyć mięsa.