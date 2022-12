Kamienie do whisky. Gadżet na święta, który warto sprezentować

Kamienie do whisky to z pewnością bardzo dobry pomysł na świąteczny prezent dla miłośników wykwintnych trunków i drinków. Podpowiadamy, jakie kamienie najlepiej wybrać oraz jak z nich umiejętnie korzystać.

Co to są kamienie do whisky?

Kamienie do whisky powstały po to, aby chłodzić przygotowane do spożycia trunki takie jak whisky czy rum. W odróżnieniu od kostek lodu schłodzone kamienie nie rozcieńczają trunku, a utrzymują odpowiednią chłodną temperaturę, zachowując cały czas taki sam smak konkretnego alkoholu.

Czy kamienie do whisky działają?

Zanim wrzucimy kamienie do szklanki z whisky lub innym alkoholem, należy je dobrze schłodzić. Aby w pełni poczuć ich działanie powinno się je wcześniej pozostawić w zamrażalniku na kilka godziny. Po takim czasie schłodzone kamienie pomogą zachować odpowiednią temperaturę spożywanego trunku. Co ciekawe, kamienie nie wchłaniają innych zapachów z lodówki.

Jakie kostki do whisky metalowe czy kamienne?

Zdaniem ekspertów metalowe kostki do drinków wykonane ze stali nierdzewnej są bardziej higieniczne od kostek kamiennych. Dodatkowo kostki metalowe w przeciwieństwie do kamiennych nie ścierają się i są łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Kostki metalowe także szybciej chłodzą się niż kostki kamienne.

Jak myć kamienie do whisky?

Kamienie do whisky myjemy pod bieżącą wodą, a następnie dobrze osuszamy. Jak podają niektórzy eksperci, można je również myć w zmywarce.

Oczywiście kamienie można wykorzystywać nie tylko do whisky, ale także do innych drinków lub napojów bezalkoholowych, które chcemy pić schłodzone. Wszystko zależy od naszej kreatywności.