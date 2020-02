Katering samorządu województwa w Białymstoku stawia na produkty regionalne

View this post on Instagram

Nowatorska metoda food&vodka pairing przyciąga licznych gości nie tylko z Polski, ale i ze świata. Polega na łączeniu potraw ze szlachetnymi alkoholami – powiedział Piotr Popiński, właściciel grupy restauracyjnej Good Food Concept, prowadzącej restauracje: @elixir_by_domwodki, Folk Gospoda, @czerwonywieprz oraz @the_roots_warsaw 🍸🥘✌ . #piotrpopinski #foodpairing #foodvodkapairing #vodka #vodkapairing #wodka #wódka @jedzpijwarszawo #jedzpijwarszawo #alkohol #alkohole #alcohol #trunki #food #elixirbydomwodki #czerwonywieprz #folkgospoda #therootswarsaw #restauracje #restauracja #restaurant #horecatrends