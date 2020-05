Katowickie kultowe Gastro Fajer wraca 27 maja

- Kiedyś, w czasach młodości, naszą największą radością było to, że mogliśmy nieskrępowanie bawić się z ferajną na podwórku. Dzisiaj, po miesiącach izolacji związanej z epidemią, czas jakby zatoczył koło. Znowu tak niewiele potrzeba nam do szczęścia - wystarczy tylko możliwość bycia z ludźmi, na świeżym powietrzu, w nieskrępowanej atmosferze. Jeśli macie podobne odczucia, to zapraszamy Was wszystkich serdecznie, na trzeci już sezon Gastro Fajer - nocnego marketu na tarasach Spodka - informują organizatorzy Gastro Fajer na Facebooku.