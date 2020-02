KFC i marka Crocs stworzyły chodaki z panierowanym kurczakiem (wideo)

W Nowym Jorku podczas Week in Fashion debiut miały specjalne chodaki marki Crocs, które powstały we współpracy z KFC. Nadrukowano na nich wzór z panierowanym kurczakiem oraz charakterystyczne biało-czerwone paski, które nawiązują do wyglądu kubełka KFC - podał serwis marketingprzykawie.pl.

Autor: marketingprzykawie.pl Data: 14 lutego 2020 12:21