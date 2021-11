KFC też ma swojego rapera. Kim jest Edzio?

KFC pozazdrościło McDonald's szumu wokół zestawu Maty. Sieć nawiązała współpracę z innym raperem - freestylowcem Edziem.

Autor: horecatrends.pl Data: 22 listopada 2021 12:42

Edzio w KFC

– Jak jeść to porządnie – dzisiaj wcinam Kentucky Gold Wrapper od KFC. Soczysty grander, sosy, cheddar, frytki, boczek, polecam tę nowość od KFC. #KFCWrapper @kfc_polska. – napisał raper w sponsorowanym poście.

Kim jest Edzio?

Piotr "Edzio" Bylina to raper - tiktoker, jeden z najlepszych freestylowców w Polsce.

Edzio podjął współpracę z siecią fast foodową i zdecydował się zareklamować KFC. Spotkał się za to (podobnie jak Mata) z krytyką części fanów.

"Edzio Ty jesteś spotem reklamowym, a nie raperem czy freestylowcem jak kiedyś" - pisali fani.

Raper odniósł się do zarzutów, tłumacząc, że zarabia w ten sposób pieniądze.

– W ogóle bawi mnie to prucie się do ludzi, którzy mają zasięgi na Instagramie oto, że coś reklamują. Co jest złego, że wykorzystują zasięgi, żeby zarabiać hajsy? Jak wrzucam normalne zdjęcie, nikt nie ma z tym problemu. Jak wrzucam zdjęcie, które wygląda identycznie, tylko jest na nim kanapka z KFC, czy cokolwiek innego, to nagle jest problem. Co Wam to przeszkadza? Prujecie się do babeczki, która siedzi na kasie w Biedronce, że siedzi i zarabia hajs? Że sprzedała się dla Biedronki, bo Biedronka jej płaci za to, że siedzi na kasie? Trochę nie czaję ten problem. – odpowiedział raper na Instastories.