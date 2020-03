Kobiety, ktore zmieniły oblicze gastronomii!

Międzynarodowy Dzień Kobiet, który niedawno obchodziliśmy, jest doskonałą okazją do pochylenia się nad sylwetkami kobiet, które wpływają na polską oraz światową gastronomię i w tym z pozoru męskim świecie udowadniają, jak wiele są warte - informuje na blogu Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej.

Autor: www.brand2eat.pl Data: 10 marca 2020 13:01

Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej wyróżniła 7 kobiet gastronomii!

Joanna Ochniak - swoje ambicje zawodowe z konsekwencją rozszerza idąc jasno wytyczoną ścieżką kariery. Była oficjalną przedstawicielką „Women in WACS” – inicjatywy Kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Społeczności Kucharskiej. Komitet ten został jednak rozwiązany ponieważ kobiety czuły się izolowane od mężczyzn, a pragnęły integracji i wspólnych działań, stąd w WorldChefs powstały nowe jak np. International Chefs Day, który jest odpowiedzialny za propagowanie zdrowego żywienia wśród dzieci, za który również odpowiada Joasia. Jest także inicjatorką projektu „Gastronomia na Obcasach” na rzecz wszystkich kobiet pracujących w branży gastronomicznej, aktywną działaczką i propagatorką wielu idei w ramach branży HoReCa, promotorką zawodu szefa kuchni, przewodniczącą Komisji Weryfikacyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (OSSKiC), a w tym roku została pierwszym debiutantem jurorem w historii Polski na Olimpiadzie Kulinarnej IKA.

Agnieszka Małkiewicz - na uwagę z pewnością zasługuje organizowana przez nią konferencja MADE for restaurants, której celem jest rozwój i edukacja branży, wyznaczanie trendów, otwieranie polskiej gastronomii na rynek międzynarodowy poprzez współpracę z ekspertami z zagranicy i integrację środowiska HORECA oraz Tasty Stories by Irena Eris czyli pełnych prawdziwych emocji opowieści o lokalnej kuchni, o produktach, które trafiają na stoły hotelowych restauracji oraz o ludziach, dzięki którym można rozsmakować się w jedzeniu.

Agnieszka Kręglicka - od ponad 25 lat, wraz z bratem, karmi warszawiaków w swoich 6 lokalach – Opasłym Tomie z kuchnią autorską, włoskim Chianti, meksykańskiej El Popo, greckiej Santorini i Meltemi, restauracji w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim oraz zabytkowej Fortecy. Przygotowywała dania dla gości z całego świata z prezydentem Barackiem Obamą i księciem Karolem na czele. Jakby tego było mało pisze książki i felietony, jest autorką programu telewizyjnego o tematyce kulinarnej, twórczynią Targu Dobrego Jedzenia w Fortecy i promotorką zrównoważonego rolnictwa.

O Dominice Diller – zamiast iść na skróty i przejąć rodzinny biznes wybrała własną drogę i stworzyła Hoplalę – browar założony przez kobiety, zatrudniający kobiety i tworzący piwa dla kobiet. Została ogłoszona jedną z laureatek listy „30 Przed 30” miesięcznika „Forbes” czyli grona najzdolniejszej młodzieży biznesowej w Polsce. Niestety w zeszłym roku, mając zaledwie 29 lat, przegrała walkę z chorobą nowotworową.

To dzięki niej wiele osób przestało mylić Słowenię ze Słowacją! Ana Roš, bo o niej mowa, jest nie tylko promotorką słoweńskiej kuchni na świecie i zagorzałą zwolenniczką stosowania lokalnych, sezonowych produktów (jeszcze zanim zaczęło to być modne), ale także najlepszą na świecie szefową kuchni w 2017 roku według The World’s 50 Best Restaurants. Prowadzi restaurację Hiša Franko w Kobarid, do której ustawiają się kolejki foodies oraz inspektorzy Michelin – mimo że teoretycznie przewodnik nie obejmuje Słowenii. Z pewnością przyczynił się do tego fakt, że Ana została gwiazdą jednego z odcinków “Chef’s Table” produkowanego przez Netflix. Mimo wielkiej popularności pozostaje niesamowicie skromna twierdząc, że szum medialny odnośnie swojej osoby zawdzięcza wyłącznie temu, że pochodzi z nieznanego regionu świata i że jest samoukiem. Nic bardziej mylnego!