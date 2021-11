Kolejna gwiazda przejęła Maka. Piosenkarka z własnym menu w McDonald’s

Kolejna gwiazda przejęła Maka. Piosenkarka z własnym menu w McDonald’s

Mariah Carey znana ze świątecznego przeboju „All I want for Christmas is You” jest kolejnym artystą, który będzie miał swój limitowany zestaw McDonald’s - informuje marketingprzykawie.pl.

Autor: marketingprzykawie.pl Data: 15 listopada 2021 12:16