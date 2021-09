Kolejne produkty z Lubelskiego na Liście Produktów Tradycyjnych

Na Listę Produktów Tradycyjnych ministra rolnictwa trafiły z Lubelskiego kolejne cztery produkty: masłomęcki chleb na zakwasie, cybulniki, pierogi z ziemniakami i cebulą (kryzysówki) oraz ocet jabłkowy bełżecki.

Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to lista produktów rolnych, środków spożywczych i napoi spirytusowych, których jakość lub wyjątkowe właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, czyli takich, które wykorzystywane są od co najmniej 25 lat. Ponadto produkt taki powinien należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.

Na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się obecnie ponad 2000 produktów.

Czy są cybulniki i kryzysówki?

Masłomęcki chleb na zakwasie wypiekany na zakwasie przez gospodynie w Masłomęczu obecny jest w kuchni tego regionu od 40 lat. W smaku lekko kwaskowaty o sprężystym miękiszu barwy ciemnobrązowej. Niegdyś wypiekany w piecach opalanych drewnem, dziś w piekarnikach elektrycznych.

Cybulniki to potrawa tatarska wytwarzana przez gospodynie z Łobaczewa Małego, której korzenie sięgają XVII wieku. Cybulniki to rodzaj pierogów pieczonych, nadziewanych farszem z duszonej cebuli, mięsa poddane obróbce i pieczone w piekarniku.

Pierogi z ziemniakami i cebulą (kryzysówki) to jedna z odsłon pierogów obecnych i popularnych w kuchni lubelskiej. Ciasto wykonuje się z mąki pszennej, żółtek, łyżki oleju i odrobiny soli. Farsz zaś składa się z ziemniaków, cebuli, tłuszczu i przypraw: soli i pieprzu. Pierogi podaje się z okrasą ze słoninką. Z uwagi na małą liczbę składników zwie się je „kryzysówkami”.

Ocet jabłkowy bełżecki wyrabia się z winnych odmian jabłek, a wyciśnięty z nich sok rozlewa się do kadzi, przykrywa bawełnianym płótnem, aby nie miał dostępu do tlenu. Okres fermentacji wynosi 6 miesięcy.

Lubelskie może pochwalić się 236 produktami wpisanymi na powyższą listę, co wciąż daje drugie miejsce w kraju. Liderem jest Podkarpackie.