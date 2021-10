Kompania Piwowarska namawia do oddawania szklanych butelek

Kompania Piwowarska w kampanii edukacyjnej Efekt1butelki zachęca konsumentów do oddawania butelek zwrotnych. Przekonuje, że każda butelka ma znaczenie.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 08 października 2021 12:35

Butelka zwrotna jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska opakowań, a Kompania Piwowarska co roku sprzedaje w tego rodzaju opakowaniach ok. 45% swojego piwa.

Butelka zwrotna może być ponownie napełniona nawet 20 razy - pod warunkiem, że zostanie oddana i wróci do browaru. Jednak każdego roku w Polsce nie wraca z rynku ok. 110 mln butelek, co oznacza, że trzeba w ich miejsce zakupić nowe. To niepotrzebne zużycie surowców do produkcji szkła, dodatkowa emisja CO₂ oraz więcej odpadów szklanych.

Kompania Piwowarska zacheca do oddawania szklanych butelek

Kampania edukacyjna pod hasłem Efekt1butelki ma zwrócić uwagę odbiorców na ten problem i uświadomić im, że każda oddana butelka ma znaczenie. Kompania Piwowarska zachęca konsumentów, by ze względu na dobro środowiska właściwie korzystali z opakowań wielokrotnego użytku.