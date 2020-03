Koronawirus, nagłe zamknięcie restauracji a #zerowaste (wideo)

Decyzja o zamknięciu lokali gastronomicznych została podjęta nagle. Sporo firm nie spodziewało się takiego obrotu sytuacji i nie było na to przygotowanych. Nie dało się więc sprzedać zapasów, które były w magazynach. Wiele produktów zostało zmarnowanych i wyrzuconych - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Sylwia Majcher, dziennikarka, blogerka, ekspertka zero waste.

Autor: Paulina Piwowarek, www.horecatrends.pl Data: 26 marca 2020 15:14

Lokale gastronomiczne są nieczynne dla gości już prawie od dwóch tygodni. To mocno wpływa na rynek i na jego kształt w przyszłości.

- Sporo restauracji zarabiało na daniach na wynosi dostawach. To jest dla nich teraz jedyny ratunek. Teraz będą mogły oferować zestawy wielkanocne. Ciekawe tylko czy będziemy chcieli i czy będzie nas - klientów - stać na to, aby z tych ofert korzystać - mówi Sylwia Majcher, dziennikarka, blogerka, ekspertka zero waste.

I dodaje, że decyzja o zamknięciu lokali gastronomicznych została podjęta nagle. Sporo firm nie spodziewało się takiego obrotu sytuacji i nie było na to przygotowanych. Nie dało się więc sprzedać zapasów, które były w magazynach. Wiele produktów zostało zmarnowanych i wyrzuconych.

Sylwia Majcher potwierdza także, że obecna sytuacja mocno dotknie rynek kawiarni, gdzie ciężej jest oferować wynosy i dostawy.

- Z drugiej strony, narodowa kwarantanna zmieni nawyki żywieniowe Polaków - powrócimy do przygotowywania posiłków w domach. Polacy zrobili zapasy produktów i teraz chcą je przełożyć na smaczne dania dla całej rodziny. To jest też forma rozrywki - zajęcia czasu swojego, ale taż dzieci - mówi Sylwia Majcher.

Wydawać by się mogło, że w tym trudnym czasie na znaczeniu zyska także kuchnia w duchu zero waste, choć ciągle wyrzucamy sporo jedzenia. - Polacy wciąż kupują za dużo żywności, bo wydaje im się, że sklepy spożywcze będą zamknięte i tych zapasów trzeba zrobić więcej. Uspokajam, że to nie nastąpi, ponieważ musimy mieć dostęp do żywności - podsumowuje.